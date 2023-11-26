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Сніговий апокаліпсис найближчого вечора очікується у більшості областей, - синоптик Наталка Діденко

26 листопада, 2023 неділя
14:21
Суспільство Рахів_сніг

Різкого погіршення природних умов, що фіксуватиметься з вечора неділі, 26 листопада 2023 року, не уникнути більшості областей України

Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.

"Ми - вже під впливом активного південного циклону! У багатьох областях ліпить сніг, вітер дуже сильний, хуртовини, снігові замети, складна ситуація на дорогах. Як видно на картинці поточної погоди, залежно від температури повітря десь йде сніг, десь мокрий сніг, а десь ліпить дощ. Сніг при вищій температурі повітря може швидко переходити у льодяний дощ, ймовірне обледеніння. Надзвичайно ускладнює ситуацію скажений штормовий вітер. Несприятлива погода торкнеться протягом неділі-понеділка більшості областей України, лише західна частина втримається від синоптичних небезпечних надмірностей, тут завтра хіба часом невеликий сніг та поривчастий вітер", - зазначає вона.

"Так ось. Найближчого вечора, ночі та завтра вранці 27-го листопада в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20, місцями 25-27 метрів за секунду, хуртовини, снігові замети. У перехідній зоні холоднішого та теплішого повітря - від Одеси, Херсону, Кропивницького, Полтави до Сум (скрін) - сніг мішається із мокрим снігом, льодяний дощ, ще й плюс налипання мокрого снігу, ожеледь, а все, що східніше цієї смуги, охопить дощова погода. Проте також і в цих областях із дощем буде штормовий вітер! Відповідно, на морях - шторм!", - пояснила Діденко.

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При цьому, за словами синоптика, коливання температури повітря можуть бути стрибкоподібними.

"Сьогодні в більшості областей України десь близько нуля, проте ось зараз на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, в Криму аж +10+14 градусів! Щоправда, завтра, у понеділок, там знизиться температура повітря до 0-2 градусів тепла. А на решті території найближчої ночі -2-7 градусів, завтра вдень 0-3 градуси морозу", - зазначила Наталка Діденко.

Окремо синоптик зупинилася на прогнозі погоди у Києві.

"Сьогодні в другій половині дня, ввечері та найближчої ночі - сніг, можливо сильний сніг, хуртовина і дуже сильний вітер. Пориви північно-західного вітру в столиці досягатимуть 15-20, місцями 25 метрів за секунду! Позакріпляйте все, що хоч якось може злетіти чи зірватися, самі будьте обережними, особливо під білбордами, великими деревами", - наголошує Діденко.

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Водіїв вона просить "утриматися від поїздок у неділю-понеділок".

Разом з тим, як заявляє Наталка Діденко, сильного снігопаду у Києві може й не бути, а на сильний вітер, певно, слід сподіватися.

"Південні циклони завжди йдуть по діагональній траєкторії - переважно із південного заходу на північній схід. І Київ часто опиняється на дотичній лінії до найактивніших процесів. І щоразу - мій головний біль синоптика. Торкнеться - не торкнеться. По ситуації я просто не маю професійного права не давати сильний сніг у Києві. Але деякі мої улюблені моделі кажуть, що із справдешньої "мамидарагой" можна напевно прогнозувати штормовий сильнющий вітер. А сильний сніг може обійтися помірним. Проте я все одно вам рекомендую утриматися від поїздок, бути уважними та обережними, подивитися, де лежить лопата (для автомобілістів та мешканців приватних садиб) А якщо найрадикальніші ознаки діяльності південного циклону не справдяться - можна дружно лаяти синоптиків", - підсумовує синоптик.

  • 27 листопада великогабаритному транспорту обмежать в'їзд до Києва в ранкові години: у столиці прогнозують сильний снігопад.
  • Київським школам рекомендують організувати освітній процес у змішаному форматі через прогнозовану негоду. Дитячі садки при цьому працюватимуть у звичайному режимі.
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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