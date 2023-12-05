"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею
Станом на 14:00 за 12 кілометрів від польсько-українського кордону продовжують стояти наші водії - уже щонайменше четверту добу поспіль через протестувальників
Про це у Польщі розповіла кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська.
У 6 °С морозу українські водії вийшли з транспорту на проїзну частину, щоб повпливати на блокування кордону.
"Якщо рахувати 17-кілометрову чергу, то нас тут десь в районі 1200 машин, ми стоїмо тут уже 4-5 діб. Ми вийшли для того, аби нас хоч хтось почув, поліція, бо коли ми сидимо в автомобілях, протестувальники взагалі не пропускають і автомобілі не їдуть. Перед нами до 30 машин і ми вже 4 дні стоїмо", - сказав один із водіїв.
Чоловік наголосив, що два тижні тому на кордоні простояв три дні: "Цього разу ніхто не пропускає, принаймні те, що було обіцяно в їхньому плані протестів, ніхто не дотримується, не пропускає".
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Як розповіли українським водіям польські правоохоронці, пропуск вантажівок залежить від так званої зміни протестувальників: "Поліція сказала, що на них ніякої управи немає. Тобто вони як хочуть, так і пропускають".
"Учора ми проїхали кілометр, а сьогодні простояли 15 годин без руху. Таке враження, що умови того мітингу не виконуються. Чому ми стоїмо і не рухаємося, воно і без того погана робота складалася, зараз взагалі стоїмо. Відповідно, вийшли з колегами, зупиняємо поліцію та запитуємо: чому так, чому цей мітинг тут, а не біля уряду країни", - розповів інший водій.
Українські водії заявили, що транспорт з пальним стоїть в загальній черзі і його не пропускають, як обіцяли протестувальники.
Водночас польські волонтери привозять гарячий чай та обіди, таким чином підтримуючи українців на кордоні.
Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.
7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.
15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".
Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.
Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.
4 грудня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.
5 грудня у Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дає змогу українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень.
У Варшаві посли країн Балтії висловили владі Польщі своє невдоволення тим, що польські водії блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні, тим самим підриваючи спроможність України продовжувати війну з Росією.
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