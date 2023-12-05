"Сьогодні 15 годин без руху, а вчора на метр проїхали", - український водій про складні умови на кордоні з Польщею

Про це у Польщі розповіла кореспондентка Еспресо Марія Черняхівська.

У 6 °С морозу українські водії вийшли з транспорту на проїзну частину, щоб повпливати на блокування кордону.

"Якщо рахувати 17-кілометрову чергу, то нас тут десь в районі 1200 машин, ми стоїмо тут уже 4-5 діб. Ми вийшли для того, аби нас хоч хтось почув, поліція, бо коли ми сидимо в автомобілях, протестувальники взагалі не пропускають і автомобілі не їдуть. Перед нами до 30 машин і ми вже 4 дні стоїмо", - сказав один із водіїв.

Чоловік наголосив, що два тижні тому на кордоні простояв три дні: "Цього разу ніхто не пропускає, принаймні те, що було обіцяно в їхньому плані протестів, ніхто не дотримується, не пропускає".

Читайте також: Дипломат закликав створити регіональний союз, аби уникнути блокування кордону

Як розповіли українським водіям польські правоохоронці, пропуск вантажівок залежить від так званої зміни протестувальників: "Поліція сказала, що на них ніякої управи немає. Тобто вони як хочуть, так і пропускають".

"Учора ми проїхали кілометр, а сьогодні простояли 15 годин без руху. Таке враження, що умови того мітингу не виконуються. Чому ми стоїмо і не рухаємося, воно і без того погана робота складалася, зараз взагалі стоїмо. Відповідно, вийшли з колегами, зупиняємо поліцію та запитуємо: чому так, чому цей мітинг тут, а не біля уряду країни", - розповів інший водій.

Українські водії заявили, що транспорт з пальним стоїть в загальній черзі і його не пропускають, як обіцяли протестувальники.

Водночас польські волонтери привозять гарячий чай та обіди, таким чином підтримуючи українців на кордоні.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість стало відомо, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польської блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Німецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників.

4 грудня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

5 грудня у Європейській комісії підтримали збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, що дає змогу українським водіям не отримувати дозволи для міжнародних перевезень.

У Варшаві посли країн Балтії висловили владі Польщі своє невдоволення тим, що польські водії блокують рух вантажного автотранспорту на польсько-українському кордоні, тим самим підриваючи спроможність України продовжувати війну з Росією.