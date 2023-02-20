Сьогодні з Києва почалася передвиборча кампанія Байдена, - дипломат Чалий
Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, голова правління Українського кризового медіацентру, зазначив, що дуже багато символіки та меседжів від сьогоднішнього візиту президента США
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат дав коментар щодо візиту президента США Джо Байдена сьогодні, 20 лютого, до Києва.
"Скажу зразу: я розділяю оцінку, що це історичний візит. Президент США не був в Україні 15 років, до цього Джордж Буш приїздив до Києва у 2008 році. Підтримка США є ключовою, однак сьогоднішні дні є символічними та важливими. Крім самого візиту також йде підготовка до засідання G7, днями були "Рамштайн", Мюнхен і зараз міністр закордонних справ Кулеба поїде й у Гаагу, і у Брюссель для дуже важливих розмов, тобто це цілий етап", - підкреслив надзвичайний і повноважний посол України.
Валерій Чалий зауважив, що дуже символічним є те, що візит Байдена припав на День пам'яті Героїв Небесної Сотні, тобто з історичними подіями, які йдуть поруч з війною, і ті ж люди, які відстоювали гідність України, зараз багато з них воюють на фронті.
"Сам візит є дуже серйозним сигналом Кремлю, Росії, ви бачите, як у них "підгоряє" від цього. І ще скажу один момент, цей візит важливий для президента США Джозефа Байдена. Моє враження, що з цього дня у Києві почалася передвиборча кампанія Байдена на наступний термін у Білому домі. До речі, сьогодні у США День президентів, а саме День президента Джорджа Вашингтона, але у деяких штатах святкується як День президентів США. Тобто сьогодні багато символіки, багато меседжів, динамічний та насичений день. Ми ще довго будемо обговорювати наслідки цього візиту", - зазначив Чалий.
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