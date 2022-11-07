Союз України, Британії та Польщі не замінить НАТО у захисті Києва, - Марчин Пшидач
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач застеріг українців від надмірних очікувань від троїстого політичного союзу України з Великою Британією та Польщею
Про це повідомила "Європейська правда"
У дискусії на Українському центральноєвропейському форумі у Львові Міністерство закордонних справ Польщі через заступника міністра Марчина Пшидача закликало українців не плекати надмірні очікування від троїстого політичного союзу України з Великою Британією та Польщею.
Адже мета союзу, про створення якого Лондон, Київ та Варшава оголосили на початку року, не полягає у зміні безпекової структури. Відтак, на думку пан Пшидача, такі очікування жодного підгрунтя не мають.
"Давайте говорити чесно, - сказав Марчин Пшидач, - зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. І цей Альянс – НАТО"
Заступник міністра закордонних справ Польщі також наголосив, що це не зменшує вважливість політичного союзу за участю Великої Британії. "Що стосується тристороннього союзу – його майбутнє світле, але прошу не шукати у ньому замінник того, що вже є з боку НАТО".
Заступник глави МЗС України Євген Перебийніс, що брав участь у дискусії, підкреслив, що погоджується з оцінкою колеги і що Україна має намір розвивати тристоронній союз, який попри те що не є замінником НАТО, є важливим для боротьби з російською агресією. "Ми вже запустили цей формат співпраці на рівні МЗС, і сподіваємося підняти на рівень лідерів", - сказав він.
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