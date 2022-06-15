У США вважають, що об’єднання Британії, Польщі, України і країн Балтії посилить оборонний потенціал східного флангу НАТО
США зацікавлені у зміцненні можливостей НАТО й готові вітати регіональні ініціативи, зокрема об’єднання Британії, Польщі, України і країн Балтії в окремий союз, якщо він посилюватиме оборонний потенціал
Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Укрінформ.
"Очевидно, що ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі – ред.)", - прокоментувала посол США.
Вона додала, що впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних "міні форматних" альянсів, зокрема у сфері оборони.
"Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати", - зауважила американський дипломат.
Вона також зазначила, що Організація Північноатлантичного договору, у якій вона представляє США, також зацікавлена у зміцнення свого східного флангу.
- Нагадаємо, наприкінці травня італійське видання Corriere Della Sera із посиланням на джерела в дипломатичних колах уперше повідомило про ініціативу прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона створити новий альянс у Європі. За інформацією видання, цей союз мав би включати Велику Британію, Польщу, Україну, Литву, Латвію, Естонію, а також на певному етапі – Туреччину.
- 7 червня РНБО України Олексій Данілов заявив, що є прихильником якнайшвидшого формування союзу Велика Британія - Польща-Україна. Ба більше, за його словами, такий союз «має бути ще максимально розширений і не обмежуватися цими трьома країнами».
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