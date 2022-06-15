Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Укрінформ.

"Очевидно, що ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі – ред.)", - прокоментувала посол США.

Вона додала, що впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних "міні форматних" альянсів, зокрема у сфері оборони.

"Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати", - зауважила американський дипломат.

Вона також зазначила, що Організація Північноатлантичного договору, у якій вона представляє США, також зацікавлена у зміцнення свого східного флангу.

Нагадаємо, наприкінці травня італійське видання Corriere Della Sera із посиланням на джерела в дипломатичних колах уперше повідомило про ініціативу прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона створити новий альянс у Європі. За інформацією видання, цей союз мав би включати Велику Британію, Польщу, Україну, Литву, Латвію, Естонію, а також на певному етапі – Туреччину.

7 червня РНБО України Олексій Данілов заявив, що є прихильником якнайшвидшого формування союзу Велика Британія - Польща-Україна. Ба більше, за його словами, такий союз «має бути ще максимально розширений і не обмежуватися цими трьома країнами».

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