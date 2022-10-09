SpaceX вивела на орбіту два телекомунікаційні супутники Intelsat
Компанія SpaceX вивела за допомогою ракети Falcon 9 на орбіту телекомунікаційні супутники Galaxy 33 і 34 американського оператора Intelsat
Про це повідомляє SpaceX у twitter.
Запуск на космодромі на мисі Канаверал у Флориді (США) було здійснено у ніч проти 9 жовтня.
Супутники оснащені передавачами C-діапазону, призначені для розширення високочастотного телевізійного покриття території Північної Америки. Вони вийшли на орбіту приблизно за 40 хв після старту носія.
Багаторазовий перший ступінь Falcon 9, який використовується для запуску вже у 14-те, після запуску здійснив посадку на морській платформі A Shortfall of Gravitas, яка розташована в Атлантиці на відстані 643 км від космодрому.
- 26 вересня Ілон Маск повідомив, що SpaceX випустив 1 млн терміналів Starlink для супутникового інтернету.
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