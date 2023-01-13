Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

"Вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу ворога. За розвідувальними даними, для цього Росія готує нову хвилю мобілізації, крім того, 150 тис. раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах", - мовиться в тексті пресслужби.

Очільник адміністрації Сергій Попко своєю чергою попередив, що не варто сприймати спільні військові навчання РФ та РБ в Білорусі як пряму загрозу нового наступу:

"Я хочу вам сказати, що в нас кожен місяць 2022 року і початок 2023-го – вирішальний місяць. Ми ще з лютого 2022 року вистояли, витримали, зупинили, відкинули. Загрозу не знімаємо, поки триває війна і поки знаєте, що прогнозують нову чергу мобілізації в Росії. Поки загроза не знята. В Білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії РФ, але відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора. Я би не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі, із масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки Повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об’єктів інфраструктури", - наголосив він.

Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.

22 грудня британська розвідка повідомила, що збройні сили Білорусі взяли на себе навчання мобілізованих російських резервістів, хоча РФ традиційно вважала білоруські війська нижчими за власні сили. До такого кроку Росія вирішила вдатися через брак власних кадрів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Пізніше міноборони Великої Британії заявило, що імовірно, Росія перекинула на навчання в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

2 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання до 8 січня. Військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.

Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення льотних тактичних навчань і штабних тренувань з Росією у кінці 2023 року.

Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

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