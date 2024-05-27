Чехія стала чемпіоном світу з хокею, "Аталанта" виграла Лігу Європи, а МЮ взяв Кубок Англії. Головні новини світового спорту за тиждень

"Аталанта" створила сенсацію у фіналі Ліги Європи

22 травня в Дубліні італійська "Аталанта" перемогла німецький "Баєр" у фіналі Ліги Європи

У Ірландії "Аталанта" потужно розпочала гру та вже в середні першого тайму повела з рахунком 2:0. На 12-й та 26-й хвилинах забив Адемола Лукман. На 76-й хвилині нігерійський форвард леверкузенців зробив хет-трик та остаточно прибрав інтригу в матчі.

"Аталанта" перемогла "Баєр" 3:0 та вперше виграла Лігу Європи. Клуб із Бергамо створив справжню сенсацію, адже фаворитом вважалася команда з Леверкузена. Італійці перервали безпрограшну серію "Баєра", яка тривала 51 матч та стала рекордною в європейському футболі.

Адемола Лукман (у центрі), Фото: Getty Images

"Баєр" зробив "золотий дубль" у Німеччині

Попри поразку в єврокубковому фіналі, "Баєру" все ж вдалося завершити сезон на позитиві. 25 травня до свого першого трофею в Бундеслізі леверкузенці додали перемогу в Кубку Німеччини.

25 травня у фінальній грі у Мюнхені "Баєр" зустрічався з командою з другого дивізіону - "Кайзерслаутерном". Леверкузенців на 16-й хвилині вивів вперед Граніт Джака. Наприкінці першого тайму вони залишилися у меншості через вилучення Оділона Коссуну.

Попри це, команда Хабі Алонсо втримала перемогу та зробила "золотий дубль". До леверкузенців востаннє за один сезон виграти чемпіонат і кубок у Німеччині вдалося "Баварії" у 2020 році.

Хабі Алонсо, Фото: Getty Images

"Манчестер Юнайтед" переміг "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка Англії

А от в Англії "Ман Сіті" зробити "золотий дубль" не вдалося. Переможці Прем'єр-ліги 25 травня в Лондоні зустрічалися на "Вемблі" з МЮ.

"Юнайтед" у протистоянні з найпринциповішим суперником ще в першому таймі забив двічі. На 30-й хвилині команду Еріка тен Гаґа вперед вивів Алехандро Гарначо. Невдовзі перевагу МЮ збільшив Коббі Мейну. "Сіті" відповів лише наприкінці матчу голом Жеремі Доку та програв з рахунком 1:2.

"Манчестер Юнайтед" виграв Кубок Англії 13-й раз в історії, більше трофеїв лише в "Арсеналу" - 14. У "Ман Сіті" залишилося 7 титулів. МЮ взяв кубок вперше з 2016 року. У АПЛ команда фінішувала лише на восьмому місці, а отже завдяки цій перемозі здобула путівку до Ліги Європи.

"Манчестер Юнайтед", Фото: Getty Images

Макрон розкритикував Путіна за відмову від "олімпійського перемир'я"

25 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відмова Росії від ідеї "олімпійського перемир'я" свідчить, що очільник Кремля Володимир Путін не готовий до миру.

Макрон зазначив, що "олімпійське перемир’я" - це традиція, і було б "дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця". На його думку, відмова російського диктатора тимчасово припинити вогонь в Україні доводить, що він "не готовий до миру", попри протилежні заяви.

Водночас Макрон додав, що перемир'я не є для нього кінцевою метою.

"Кінцевою метою є стійкий мир", - підкреслив президент Франції.

Емманюель Макрон, Фото: Getty Images

"Барселона" звільнила Хаві з посади головного тренера

24 травня іспанський футбольний клуб "Барселона" відправив у відставку головного тренера Хаві.

Останню гру під керівництвом Хаві "Барселона" зіграла 26 травня у чемпіонаті Іспанії проти "Севільї" та перемогла 2:1. Для каталонців вона не мала турнірного значення, оскільки вони достроково фінішували другими та здобули у підсумку 85 пунктів. Виграв Ла Лігу "Реал", який набрав 95 очок, третьою з 81 балом стала "Жирона", за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик. Наш форвард забив 24 голи та став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

44-річний Хаві очолював "Барселону" з листопада 2021 року. Під його керівництвом команда вигравала Ла Лігу та Суперкубок Іспанії. У нинішньому сезоні "Барса" залишилась без трофеїв. Також Хаві у 2019-2021 роках тренував катарський "Аль-Садд".

Хаві, Фото: Getty Images





Чехія перемогла Швейцарію у фіналі ЧС-2024 з хокею

26 травня у фіналі чемпіонату світу з хокею зустрічалися збірні Швейцарії та Чехії. У півфіналі швейцарці сенсаційно перемогли у серії післяматчевих булітів Канаду - 3:2. Чехи у Празі несподівано легко розібралася 7:3 зі Швецією, яка єдина на турнірі дійшла до цієї стадії без втрат.

У матчі за третє місце шведи переграли канадців - 4:2. У фіналі Чехія дотисли Швейцарію лише в третьому періоді, коли шайби закинули Давід Пастрняк та Давід Кампф - 2:0.

Збірна Чехії отримала золоті медалі ЧС після 14-річної перерви. Загалом для чехів це сьомий титул чемпіонів світу. Швейцарці стали віцечемпіонами світу вчетверте.

Збірна Чехії - чемпіон світу - 2024 з хокею, Фото: Getty Images

Шарль Леклер виграв Гран-прі Монако у Формулі-1

26 травня в чемпіонаті світу з автоперегонів у класі Формула-1 відбулася найпрестижніша гонка сезону. Гран-прі Монако має такий статус через те, що пілоти змагаються не на автодромі, а на вулицях Монте-Карло, де вирішальною є майстерність, а не технічні параметри болідів.

Інтриги перегонам додала невдача у кваліфікації чинного чемпіона світу та лідера сезону нідерландця Макса Ферстаппена з Red Bull, який показав лише шостий результат. Поул виграв пілот з Монако Шарль Леклер, який виступає за Ferrari, другим став австралієць Оскар Піастрі з McLaren, третім - ще один представник Ferrari іспанець Карлос Сайнс.

Перемогу в Монте-Карло здобув Леклер, Піастрі залишився другим, Сайнс - третім. Ферстаппен фінішував шостим та зберіг лідерство у загальному заліку. Нідерландець має 169 очок. Другим зі 138 балами йде Леклер, третє місце займає британський пілот McLaren Ландо Норріс, який набрав 113 пунктів.

Наступний етап чемпіонату світу відбудеться 9 червня у Канаді.

Шарль Леклер на Гран-прі Монако, Фото: Getty Images