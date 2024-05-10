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Головна Спорт Австралієць пообіцяв відправити Ломаченка на пенсію

Австралієць пообіцяв відправити Ломаченка на пенсію

10 травня, 2024 п'ятниця
01:23
Спорт Василь Ломаченко
Зміст

Колишній абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос певен у своїй перемозі над Василем Ломаченком

Про це повідомляє Top Rank.

За словами Джорджа Камбососа, він відправить Василя Ломаченка на пенсію.

"Я надзвичайно впевнений в собі. Цю впевненість я приніс зі своєї підготовки. Я провів чудовий тренувальний табір. Моя впевненість вища, ніж будь-коли. Коли я переможу Ломаченка, для нього більше не буде іншої дороги. Для нього це буде виходом на пенсію", – сказав австралієць.

Бій Камбосос - Ломаченко відбудеться 12 травня в Перті (Австралія). Переможець здобуде вакантний титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг).

  • Ексчемпіон світу Сергій Дзіндзірук заявив, що буде вболівати за австралійця Джорджа Камбососа у поєдинку проти Василя Ломаченка з України.
Теги:
Бокс
Василь Ломаченко
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