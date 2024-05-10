Австралієць пообіцяв відправити Ломаченка на пенсію

Про це повідомляє Top Rank.

За словами Джорджа Камбососа, він відправить Василя Ломаченка на пенсію.

"Я надзвичайно впевнений в собі. Цю впевненість я приніс зі своєї підготовки. Я провів чудовий тренувальний табір. Моя впевненість вища, ніж будь-коли. Коли я переможу Ломаченка, для нього більше не буде іншої дороги. Для нього це буде виходом на пенсію", – сказав австралієць.

Бій Камбосос - Ломаченко відбудеться 12 травня в Перті (Австралія). Переможець здобуде вакантний титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг).