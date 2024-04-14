"Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини

Про це повідомляє Tribuna.com.

Зазначається, що "Баєр" переміг "Вердер" із рахунком 5:0. Здобуті 3 очки дозволили команді достроково стати чемпіоном Німеччини.

"Баєр" нарешті перервав гегемонію "Баварії", яка тривала 11 років - востаннє титул у мюнхенців двічі забирала дортмундська "Боруссія" з Юргеном Клоппом", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, для головного тренера "Баєра" Хабі Алонсо цей трофей став першим у кар'єрі.