"Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини
Футбольна команда "Баєр" здобула перемогу у матчі з "Вердер" та вперше стала чемпіоном Німеччини
Про це повідомляє Tribuna.com.
Зазначається, що "Баєр" переміг "Вердер" із рахунком 5:0. Здобуті 3 очки дозволили команді достроково стати чемпіоном Німеччини.
"Баєр" нарешті перервав гегемонію "Баварії", яка тривала 11 років - востаннє титул у мюнхенців двічі забирала дортмундська "Боруссія" з Юргеном Клоппом", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, для головного тренера "Баєра" Хабі Алонсо цей трофей став першим у кар'єрі.
- У повторному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи леверкузенський "Баєр" здійснив камбек проти азербайджанського "Карабаху".
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