Євро-2024: Ребров оголосив склад на матчі плей-офф відбору
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав імена футболістів, які готуватимуться до березневих матчів команди
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
До основного реєстру ввійшли 26 футболістів, ще четверо - в резервному списку.
Заявка збірної України на матчі відбору на Євро-2024
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва - "Динамо"), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).
Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва - "Шахтар"), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва - "Динамо"), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа", Італія).
Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар"), Владислав Ванат ("Динамо").
Резервний склад: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Олексій Гуцуляк (СК "Дніпро-1").
- 5 березня збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч зі збірною України у плей-офф відбору на Євро-2024.
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