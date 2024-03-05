Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Відбір на Євро-2024: Боснія і Герцеговина назвала склад на матч з Україною

Відбір на Євро-2024: Боснія і Герцеговина назвала склад на матч з Україною

5 березня, 2024 вiвторок
17:11
Футбол Едін Джеко

У вівторок, 5 березня, збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч зі збірною України у плей-офф відбору на Євро-2024

Про це повідомляє інстаграм Федерації футболу Боснії і Герцеговини.

У матчах плей-оф відбору Євро-2024 Україна гратиме 21 та 26 березня 2024 року. Спочатку наші футболісти зустрінуться в Зениці з командою Боснії і Герцеговини, а в разі виходу у фінал зіграють вдома проти Ізраїлю або Ісландії.

У заявку Боснії і Герцеговини потрапили 27 футболістів:

Воротарі: Ібрагим Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Никола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Захисники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрія), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрія), Елдар Чивич ("Ференцварош", Угорщина), Сеад Колашинац ("Аталанта", Італія), Анел Ахмедходжич ("Шеффілд Юнайтед", Англія), Адріан Баришич ("Базель", Швейцарія), Деннис Хаджикадунич ("Гамбург", Німеччина), Ренато Гойкович ("Оренбург", Росія), Нихад Муякич ("Анкарагюджю", Туреччина).

Півзахисники: Раде Крунич ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("Оренбург", Росія), Беньямин Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П’янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харис Хайрадинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("Крилья Совєтов", Росія).

Нападники: Едін Джеко ("Фенербахче", Туреччина), Ермедин Демирович ("Аугсбург", Німеччина), Харис Табакович ("Герта", Німеччина), Неманья Билбія ("Зринськи"), Саїд Хамулич ("Локомотив", Росія), Смаїл Превл’як ("Герта", Німеччина), Дал Варешанович ("Різеспор", Туреччина).

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів. 

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала. 

Теги:
Спорт
Збірна України
Боснія і Герцеговина
Євро-2024
Читайте також:
Угорщина - ЄС
2 березня, 2024 субота
Поки Польща не пропускає вантажі, Угорщина заповнює наші полиці в супермаркетах, - Портников
4 березня, 2024 понедiлок
ДБР виявило схрон із боєприпасами, який окупанти залишили на Сумщині
Павло Розенко
4 березня, 2024 понедiлок
Уряд почав скорочувати соціальні видатки: ексміністр соцполітики Розенко про зменшення індексації пенсій
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 березня
17:18
Центренерго
У суд скерували справу про завдання збитків державному ПАТ "Центренерго" на 176 млн грн
17:11
Космічний корабель SpaceX із чотирма астронавтами на борту пристикувався до МКС
17:09
Молдова
Спецслужби Молдови заявили, що Росія через Придністров'я спробує зірвати вступ країни до ЄС
16:53
Оновлено
Міжнародний кримінальний суд
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських генералів Кобилаша та Соколова: в Україні відреагували
16:50
Ексклюзив
окупанти
Нас уже попередили про можливе оточення Слов'янська й Лимана, - капітан медичної служби
16:38
Жінки в ЗСУ
"Українських жінок почали готувати до війни": російська пропаганда просуває нову маніпуляцію
16:36
Лі Хуей
Візит спецпредставника Лі Хуея в Брюссель: ЄС закликав Китай обмежити постачання передових технологій до РФ
16:34
Один з нафтових терміналів Туреччини відмовився приймати імпорт з РФ через загрозу американських санкцій
16:27
РФ завезла на ТОТ лікарів для "медоглядів", які стають причиною депортації українців, - Спротив
16:18
Ексклюзив
Російський винищувач Су-34
Унаслідок "сушкопаду" кількість авіаударів РФ скоротилась удвічі, - ОСУВ "Таврія"
16:18
На фото: Емір Кустуріца
"Злочин без покарання": путініст Кустуриця зніме в Росії фільм за творами Достоєвського
16:13
Ємен, хусити
У Червоному морі пошкоджено кабелі глобального інтернету між Азією та Європою: до аварії, ймовірно, причетні хусити
16:11
Еммануель Макрон
"Ми наближаємося до моменту в Європі, коли недоречно бути боягузом": Макрон закликав союзників активізувати допомогу Україні
16:07
Грант Шаппс
Іран постачав Росії балістичні ракети, - міністр оборони Британії Шаппс
16:02
Єврокомісія
Єврокомісія представила першу в історії оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, до неї залучена Україна
16:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
OPINION
Олександра Дворецька
Мене нудить від чиновницьких реформ
15:54
Оновлено
Верховна Рада
Рада скасувала пленарні засідання на цей тиждень: Арахамія каже, що нардепам потрібно на передову
15:36
Ексклюзив
фортифікаційне обладнання смуг оборони
Збудувати аналог "лінії Суровікіна" не вистачить ресурсів, доведеться компенсувати рельєфом, - майор запасу НГУ Гетьман
15:35
Оновлено
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
Українські дрони уразили патрульний корабель РФ "Сергій Котов" у Криму: є загиблі та поранені
15:30
ООН
Ізраїль відкликає посла з ООН через мовчання організації щодо зґвалтувань, вчинених терористами ХАМАС
15:17
Швейцарія
Минулоріч продаж зброї зі Швейцарії впав на чверть: причина в забороні на реекспорт
15:01
на фото торбинки з зерном
Від початку 2024 року Україна експортувала 3,7 млн тонн вантажів через дунайські порти
14:56
фейк
"Україні, яка спалює твори російської літератури, не місце в ЄС": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 5 березня
14:45
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор Костін: за вбивства полонених українців відповідальні як виконавці, так і їхні командири
14:42
На фото: Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон уперше зʼявилась на публіці після госпіталізації та операції
14:35
Митрополит УПЦ МП Павло
Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону УПЦ МП і рекомендував його для голосування
14:34
За матеріалами СБУ судитимуть екснардепа Мураєва: слідство завершено, йому загрожує до 15 років тюрми
Поширював пропаганду РФ: справу екснардепа Мураєва, звинуваченого в держзраді та дискримінації, передали до суду
14:15
На фото: Логотип OpenAI
У ChatGPT з'явилась нова функція: відтепер може озвучувати відповіді
14:15
На фото: цирк-шапіто
У Росії оголосили "стратегічним" виробництво цирків-шапіто
14:06
OPINION
Віталій Портников
Медведєв бачить переговори можливими, тільки якщо до влади в Україні прийдуть колаборанти. Колонка Віталія Портникова
13:58
СБУ затримала у Дніпрі рекетирів, які викрадали людей та "вибивали" з них гроші
Викрадали підприємців та вибивали з них гроші за "безперешкодну" діяльність: СБУ затримала рекетирів із Дніпра
13:57
вокаліст гурту U2 Боно
Боно з U2 присвятив пісню вдові Навального Юлії
13:30
Буча після звільнення, Київщина
Україна повідомила про підозру двом російським військовим, які розстріляли цивільного у Бучі
13:29
Оновлено
Tesla
У Німеччині горіла електроопора біля заводу Tesla, без світла залишилась частина Берліна: у підпалі підозрюють екоактивістів
13:27
На фото: Мілена Мельничук
Учасниця "Міс Європа" від України Мельничук прокоментувала відео з росіянкою Гадієвою 
13:21
безпілотник
Україна цьогоріч планує виготовити близько 2 млн одиниць безпілотників, - Мінстратегпром
13:21
Рахів_сніг
Унаслідок крижаного дощу та снігопаду у Пакистані загинуло щонайменше 35 людей, серед них 22 дитини
13:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 березня: скільки коштують долар та євро у банках
13:08
ФСБ
В окупованому Криму зранку відбулися масові обшуки в будинках кримських татар. Чоловіків відвезли до ФСБ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV