Відбір на Євро-2024: Боснія і Герцеговина назвала склад на матч з Україною

Про це повідомляє інстаграм Федерації футболу Боснії і Герцеговини.

У матчах плей-оф відбору Євро-2024 Україна гратиме 21 та 26 березня 2024 року. Спочатку наші футболісти зустрінуться в Зениці з командою Боснії і Герцеговини, а в разі виходу у фінал зіграють вдома проти Ізраїлю або Ісландії.

У заявку Боснії і Герцеговини потрапили 27 футболістів:

Воротарі: Ібрагим Шехич ("Аль-Халідж", Саудівська Аравія), Никола Василь ("Санкт-Паулі", Німеччина), Кенан Пирич (АЕК, Кіпр).

Захисники: Амар Дедич ("Зальцбург", Австрія), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрія), Елдар Чивич ("Ференцварош", Угорщина), Сеад Колашинац ("Аталанта", Італія), Анел Ахмедходжич ("Шеффілд Юнайтед", Англія), Адріан Баришич ("Базель", Швейцарія), Деннис Хаджикадунич ("Гамбург", Німеччина), Ренато Гойкович ("Оренбург", Росія), Нихад Муякич ("Анкарагюджю", Туреччина).

Півзахисники: Раде Крунич ("Фенербахче", Туреччина), Гойко Цимирот ("Аль-Фейха", Саудівська Аравія), Іван Башич ("Оренбург", Росія), Беньямин Тахирович ("Аякс", Нідерланди), Міралем П’янич ("Шарджа", ОАЕ), Деніс Хусейнбашич ("Кельн", Німеччина), Харис Хайрадинович ("Касимпаша", Туреччина), Амар Рахманович ("Крилья Совєтов", Росія).

Нападники: Едін Джеко ("Фенербахче", Туреччина), Ермедин Демирович ("Аугсбург", Німеччина), Харис Табакович ("Герта", Німеччина), Неманья Билбія ("Зринськи"), Саїд Хамулич ("Локомотив", Росія), Смаїл Превл’як ("Герта", Німеччина), Дал Варешанович ("Різеспор", Туреччина).

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.