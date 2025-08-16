Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень

Забарний - перший українець у складі ПСЖ

Захисник збірної України з футболу Ілля Забарний у вівторок, 12 серпня, офіційно перейшов з англійського "Борнмута" до французького ПСЖ.

"Ми раді продовжити посилення нашого складу підписанням Іллі Забарного. Ілля — талановитий міжнародний гравець і чудовий професіонал. Він зробить значний внесок у все, що ми будуємо в довгостроковій перспективі в "Парі Сен-Жермен", - прокоментував перехід футболіста президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі.

Трансфер Забарного - це справжня історична подія для українського футболу. Раніше жоден українець не грав у складі ПСЖ. А ще крутіший факт, що ніхто раніше не платив стільки грошей за оборонця з України. Перехід обійшовся французам у 63 млн євро. Цікаво, що понад 10 млн отримає київське "Динамо".

Ілля Забарний, фото: Getty Images

Усик просить про відтермінування захисту титулу

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попросив перенести переговори щодо обов’язкового титульного бою WBO (Всесвітньої боксерської організації) з Джозефом Паркером через травму.

"Перш ніж йому наказали щось робити, відправив листа, в якому попросив про подовження терміну, тому що він травмований. Його табір написав листа з проханням, щоб отримати деякий час, перш ніж він повинен буде захистити титул", - заявив промоутер Френк Воррен.

За інформацією Boxing Scene, все через давнє пошкодження спини, яке позначилося на здоров'ї Усика після чотирьох боїв за майже два роки.

Олександр Усик, фото: Getty Images

Єврокубковий тиждень без перемог

У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" за сумою двох матчів поступилось кіпріотському "Пафосу" (0:3) і продовжить боротьбу у Лізі Європи. У матчі плей-офф українці зіграють проти ізраїльського "Маккабі Тель-Авів". Якщо динамівці переможуть, то гратимуть в основному етапі ЛЄ, а якщо програють - вилетять у Лігу конференцій.

Вперше за останніх 20 років Україна не буде представлена в основному етапі Ліги чемпіонів.

У кваліфікації Ліги Європи донецький "Шахтар" не зумів пройти грецький "Панатінаїкос". На матч 3-го раунду кваліфікації "гірники" вийшли без 6 гравців основної обойми, а під час зустрічі вже отримали червону картку. Хоч українці і зуміли вистояти, перевели гру в овертайм, але у серії пенальті не зуміли переграти греків. Далі на "Шахтар" чекають вирішальні матчі ЛК проти швейцарського "Серветта".

Житомирське "Полісся" після впевненої перемоги (3:0) над угорським "Пакшем" в першому матчі зуміло втримати перевагу в другій зустрічі. Поразка 1:2 в матчі-відповіді дозволяє українцям залишатись у Лізі конференцій. Вирішальний суперник за основний етап - італійська "Фіорентина".

Богдан Михайліченко у матчі за "Полісся", фото: ФК "Полісся"

Всесвітні ігри - 2025: вдалі результати України

У китайському Ченду тривають Всесвітні ігри - 2025. За результатами 8 днів збірна України має 35 медалей і зберігає позицію в топ-3 заліку змагань.

На змаганнях у Китаї наші спортсмени завоювали 15 золотих нагород: Єфросинія Кривицька / Іван Лабунець (спортивна акробатика, змішані пари), Різван Талібов (карате, +84 кг), Дмитро Шелесько (муай-тай, до 57 кг), Богдан Мочульський (джиу-джитсу, до 62 кг), Софія Гречко (швидкісне підводне плавання, 200 м, 400 м у моноласті), веслування на човнах (8-місні човни, 500 м, 10-місні човни, 2000 м), Андрій Кучеренко (самбо, до 71 кг), Владислав Руднєв (самбо, до 79 кг), Петро Давиденко (самбо, до 88 кг), Гліб Мазур (кікбоксинг, 63,5 кг), Роман Щербатюк (кікбоксинг, понад 91 кг), командні змагання (самбо, чоловіки), Анатолій Новописьменний (класичний паверліфтинг, гевівейт).

Загалом у медальному заліку наша збірна поступається лише Німеччині, у якої 43 медалі (15 золотих) і Китаю, у якого теж 43 нагороди (27 золотих).

Софія Гречко, фото: із відкритих джерел