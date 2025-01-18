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Ковтун подав документи на хорватське громадянство, а Світоліна в 1/8 фіналу AO: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
18 січня, 2025 субота
13:38
Спорт Ілля Ковтун

З 11 по 18 січня в українському спорті трапилась низка важливих подій: тенісистки виступили на Australian Open, а гімнаст Ілля Ковтун подав документи на хорватське громадянство

Зміст

Чемпіон WBC кинув виклик Усику, він готовий битись в Україні

Чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради) у бріджервейті (від 91 до 102 кг) Кевін Лерена заявив, що хоче провести бій з українським боксером Олександром Усиком.

"Так, я провів би бій з Усиком – він побив того самого хлопця. Він є обличчям боксу зараз, тому на сто відсотків я б провів з ним поєдинок. Він може робити те, що хоче", - каже Лерена.

Південноафриканський боксер вже веде переговори стосовно бою в Україні. Лерена володіє титулом WBC і має побитись проти володаря титулу WBC Silver Сергія Радченка.

Кевін Лерена

Кевін Лерена. Фото: Getty Images

Водночас голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх має інші плани щодо майбутнього суперника для Олександра Усика.

"Якщо буде час, я хотів би побачити в майбутньому бій Ітауми проти Усика. Якщо буде час і якщо Олександр не завершить кар’єру. І, звісно, Ф’юрі проти Джошуа. А також Кроуфорд проти Канело. Іноуе проти Болла", - сказав Туркі.

20-річний Мозес Ітаума був спаринг-партнером Тайсона Ф'юрі під час його підготовки до реваншу з Олександром Усиком. Британець виступає у надважкій вазі, на професійному ринзі провів 11 безпрограшних боїв, здобув 9 перемог нокаутом.

Туркі Аль аш-Шейх і Олександр Усик

Туркі Аль аш-Шейх і Олександр Усик. Фото: Getty Images

Ілля Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії

Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун подав документи на отримання хорватського громадянства.

Окрім Ковтуна документа на отримання громадянства Хорватії подала також його тренерка Ірина Горбачева, яка, за інформацією видання Jutarnji List, мала певні розбіжності з українською федерацією.

"Ми подали документи у міністерство внутрішніх справ, і це має піти за пришвидшеною процедурою. Є два варіанти: перший – він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту, а інший – (отримання громадянства, – ред.)через "швидку смугу" для українців, які мають особливі умови для отримання громадянства в Хорватії та ЄС", – сказав тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич.

За його словами, після цього потрібно буде зареєструвати зміну громадянства у Світовій федерації гімнастики.

"Тут ми очікуємо на проблеми, бо Україна, очевидно, добровільно його не відпустить. Є різні варіанти, найгірший, що може статися, наскільки ми розуміємо – рік карантину та паузи від виступів у міжнародних змаганнях", – додав Маджаревич.

Ірина Горбачева та Ілля Ковтун

Ірина Горбачева та Ілля Ковтун. Фото: Facebook

Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Australian Open

У суботу, 18 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над четвертою ракеткою світу Жасмін Паоліні з Італії. Українка поступилась у першому сеті 2:6. Проте у двох наступних перевернула хід гри - 6:4, 6:0

Світоліна - єдина українка, яка виступить в 1/8 фіналу одиночного турніру Australian Open-2025. Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Дарина Снігур припинили виступи та турнірі Grand Slam після 1/64 фіналу, а Даяна Ястремська та Марта Костюк не подолали стадію 1/16.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти "нейтральної" росіянки Вероніки Кудерметової.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Українця визнали найкращим молодим футзалістом світу

За версією авторитетного порталу FutsalPlanet, Ростислав Семенченко здобув перемогу в номінації "Найкращий молодий гравець 2024 року".

Минулого року Семенченко провів 19 матчів та забив 7 голів у футболці збірної України. У клубному сезоні 2023/24 українець став найкращим молодим гравцем чемпіонату, а також переможцем у номінації "гравець-відкриття".

У попередній кампанії він зробив 12+13 за системою гол+пас у 27 матчах. У поточному сезоні Семенченко вже встиг перевершити власний показник результативності, він забив 13 голів.

Ростислав Семенченко

Ростислав Семенченко. Фото: Getty Images

Зінченко отримав шанс перейти у клуб-фіналіст ЛЧ

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, "Арсенал" і дортмундська "Боруссія" ведуть перемовини стосовно трансферу Олександра Зінченка. Сторони обговорюють оренду з можливістю викупу за 20 млн євро.

Сам футболіст також готовий залишити Англію. "Боруссія" цікавилась українцем ще влітку. У цьому сезоні Олександр Зінченко втратив статус основного гравця "Арсеналу". Захисник отримав декілька травм і поки провів лише 11 матчів. 

Після 16-го туру "Боруссія" займає восьму позицію у таблиці Бундесліги. Торік команда грала у фіналі Ліги чемпіонів, де програла "Реалу".

Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ

Олександр Зінченко у матчі за "Арсенал" в АПЛ. Фото: Getty Images

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