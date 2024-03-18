Макрон вимагає олімпійського перемир'я, в ЛЧ визначилися чвертьфіналісти, а у біатлоні фінішував сезон. Головні новини світового спорту за тиждень

Макрон запропонує Росії припинити вогонь на час Олімпіади-2024

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі з 26 липня до 11 серпня.

"Є вимога припинення вогню під час Олімпіади. Росіяни повинні це зробити. Це те, що завжди відбувалося. Ми попросимо про це", — сказав Макрон.

Водночас він назвав рішення допустити росіян та білорусів до виступуп на Іграх в Парижі меседжем миру.

"Я хочу, щоб світ почув меседж миру, толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу. Ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність. Були вже раніше конфлікти, і раніше теж були винятки у спорті. Ми вже це проходили", - сказав Макрон.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що на пропозицію президента Франції не пристануть.

"Макрону варто було б висунути пропозицію щодо припинення вогню на час Олімпіади сторонам близькосхідного конфлікту. Він сам собі суперечить щодо українського "конфлікту", коли каже про відправку військ та одночасно про "перемир'я", - сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Мер Парижа не хоче приїзду росіян

Анн Ідальго та Емманюель Макрон, Фото: Getty Images

Мер столиці Франції Анн Ідальго заявила, що виступає проти участі спортсменів з Росії на Олімпіаді-2024.

"Я волію, щоб вони не приїжджали. Ми не можемо поводитися так, начебто вторгнення РФ в Україну не існує. Ми не можемо поводитися так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні загрожує всій Європі", - сказала Ідальго.

Росіян допустили до Олімпіади-2024 у Парижі у нейтральному статусі. Вони виступатимуть лише в особистих змаганнях.

Йоганнес Бьо та Ліза Вітоцці перемогли у загальному заліку Кубка світу з біатлону

Йоганнес Бьо, Фото: Getty Images

17 березня у канадському місті Кенмор завершився заключний етап Кубка світу. В останніх стартах сезону визначилися володарі Великого кришталевого глобуса.

У чоловіків 16 березня дострокову перемогу в загальному заліку здобув Йоганнес Бьо. Норвежець після гонки переслідування набрав 1172 очка та став недосяжним для найближчого переслідувача - свого рідного брата Тар'єя Бьо.

30-річний Йоганнес Бьо виграв Великий кришталевий глобус вп'яте у кар'єрі. Більше трофеїв лише у француза Мартена Фуркада, який вигравав загальний залік КС сім разів, та норвежця Уле-Ейнара Бьорндалена, в якого шість титулів. Обидва вже завершили кар'єру.

У жінок перед мас-стартом, яким завершувався сезон, лідерство у загальному заліку Кубка світу захопила італійка Ліза Вітоцці, яка виграла у Кенморі спринт та гонку переслідування та відсунула норвежку Інгрід Ландмар Тандерволд на друге місце. Перед дистанцією 12,5 км Вітоцці мала 1071 очок, а її переслідувачка - 1010.

Вітоцці виступила у мас-старті невдало та фінішувала лише 21-ю. Проте Тандерволд цим не скористалася - вона стала восьмою та скотилася на третю позицію в загальному заліку. На друге місце вийшла Лу Жанмонно з Франції.

Ліза Вітоцці виграла Великий кришталевий глобус вперше в кар'єрі.

Українці провалили другий сезоні поспіль та знову завершили його без жодної медалі Кубка світу та чемпіонату світу.

Визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

"Арсенал" - "Порту", Фото: Getty Images

12 та 13 березня визначилися ще чотири учасники 1/4 фіналу ЛЧ.

"Арсенал" розпочинав домашній матч проти "Порту" з дефіцитом в один пропущений м'яч - у Португалії лондонці поступилися 0:1.

Український захисник "гармашів" Олександр Зінченко розпочав гру в запасі. За його відсутності "Арсенал" вийшов вперед наприкінці першого тайму зусиллями Леандро Троссарда.

Основний час гри завершився на користь "Арсеналу" - 1:0. Команди продовжили боротьбу за путівку до чвертьфіналу в овертаймі, де на 106-й хвилині на заміну вийшов Зінченко.

У підсумку переможець визначився в серії післяматчевих пенальті. Їх краще пробив "Арсенал" - 4:2.

У протистоянні "Барселони" та "Наполі" після першої гри була рівновага - 1:1. Каталонці вдома вже до 17 хвилини забили двічі - відзначилися Фермін Лопес та Жоау Канселу.

Італійці повернулися в гру на 30-й хвилині завдяки голу Аміра Рахмані. Проте на 83-й хвилині Роберт Левандовські забив за "Барсу" втретє та прибрав інтригу.

"Барселона" перемогла "Наполі" 3:1 та вийшла до 1/4 фіналу.

"Атлетико" перед домашньою грою з "Інтером" мав дефіцит в один пропущений м'яч після поразки у Мілані 0:1.

Становище мадридців стало ще складнішим на 33-й хвилині, коли італійців вивів вперед Федеріко Дімарко. Проте команді Дієго Сімеоне майже одразу відігралася зусиллями Антуана Грізманна.

На 87-й хвилині Мемфіс Депай вивів "Атлетико" вперед та перевів гру в овертайм.

У додатковий час команди голів не забили, переможець визначався у серії післяматчевих одинадцятиметрових. Пенальті вправніше пробив "Атлетико" (3:2), який вийшов до чвертьфіналу.

У Дортмунді "Борусія" та ПСВ розпочинали другу частину протистояння після нічиєї 1:1 в Ейндховені.

Німецький клуб повів у рахунку вже на 3-й хвилині зусиллями Джейдона Санчо. Вдруге "Борусія" забила у компенсований час - остаточний рахунок встановив Марко Ройс.

"Борусія" переграла ПСВ 2:0 та вийшла до 1/4 фіналу.

Відбулося жеребкування футбольних єврокубків

Фото: Getty Images

У п'ятницю, 15 березня, відбулося жеребкування чвертьфінальної та півфінальної стадій Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Жеребкування було "сліпим". Кожен клуб міг отримати будь-кого в суперники.

У ЛЧ у чвертьфіналі зустрінуться "Арсенал" (Англія) - "Баварія" (Німеччина), "Атлетико" (Іспанія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина), "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія), ПСЖ (Франція) - "Барселона" (Іспанія).

У півфіналі переможець пари "Атлетико"- "Борусія" виходить на ПСЖ чи Барселону. Сильніший у протистоянні "Арсеналу" та "Баварії" зустрінеться з "Реалом або "Манчестер Сіті".

У 1/4 фіналу Ліги Європи зіграють "Мілан" (Італія) - "Рома" (Італія), "Ліверпуль" (Англія) - "Аталанта" (Італія), "Баєр" (Німеччина) - "Вест Гем" (Англія), "Бенфіка" (Португалія) - "Марсель" (Франція). Сітка півфіналів виглядає наступним чином: "Бенфіка"/"Марсель" - "Ліверпуль"/"Аталанта"; "Мілан"/"Рома" - "Баєр"/"Вест Гем".

У чвертьфіналі Ліги конференцій зустрінуться "Брюгге" (Бельгія) - ПАОК (Греція), "Олімпіакос" (Греція) - "Фенербахче" (Туреччина), "Астон Вілла" (Англія) - "Лілль" (Франція), "Вікторія"(Чехія) - "Фіорентина" (Італія).

У 1/2 фіналу сітка сформувалася так: "Астон Вілла"/ "Лілль" - "Олімпіакос" - "Фенербахче"; "Вікторія" - "Фіорентина" - "Брюгге" - ПАОК.