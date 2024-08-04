Олімпіада-2024: хто з українців виступає 4 серпня. Розклад
У неділю, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники збірної України змагаються у 9 дисциплінах
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 4 серпня
10:00 Стрільба. Скорострільний пістолет, 25 м. Чоловіки. Максим Городинець, Павло Коростильов
12:45 Метання молота. Жінки. Кваліфікація. Ірина Климець
13:35 Легка атлетика. Біг 400 м з бар'єрами. Жінки. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
15:00 Шосейні велогонки. Групові перегони. Жінки. Фінал. Юлія Бірюкова
17:24 Спортивна гімнастика. Опорний стрибок. Чоловіки. Фінал. Назар Чепурний, Ігор Радівілов
17:45 Веслувальний слалом. Екстрім-слалом. Жінки. Вікторія Ус
18:22 Бокс. Чоловіки, до 80 кг. Півфінал. Олександр Хижняк (Україна) – Арлен Лопес (Куба)
20:05 Легка атлетика. Біг на 400 м, чоловіки. 1-й раунд. Олександр Погорілко
20:55 Легка атлетика. Жінки, стрибки у висоту. Фінал. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
21:30 Легка атлетика. Чоловіки, метання молота. Фінал Михайло Кохан
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.
1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.
2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль.
3 серпня жіноча збірна України тріумфувала у фіналі Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях. Це перше золото нашої країни на Іграх у Парижі.
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