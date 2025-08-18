Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Спорт ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
Огляд

ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
18 серпня, 2025 понедiлок
17:55
Спорт ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025

Французький футбольний клуб ПСЖ вперше став володарем Суперкубка УЄФА, британський боксер Мозес Ітаума нокаутував ексчемпіона світу Діліана Вайта у першому раунді, а шведський стрибун із жердиною Арман Дюплантіс втретє за рік побив світовий рекорд

Зміст

ПСЖ переграв "Тоттенгем" у матчі за Суперкубок УЄФА 

13 серпня в італійському місті Удіне відбувся матч за Суперкубок УЄФА. Переможець Ліги чемпіонів - ПСЖ - зустрічався із "Тоттенгемом", який минулого сезону виграв Лігу Європи. 

Французький клуб невдало розпочав гру і вже на початку другого тайму поступався з рахунком 0:2. За лондонців забили Мікі ван де Вен та Крістіан Ромеро. Парижани врятувалися від поразки наприкінці гри. На 85-й хвилині забив Лі Кан Ін, а у компенсований час Гонсалу Рамуш перевів матч в овертайм. У додатковий час команди голів не забили, а у серії пенальті кращим виявився ПСЖ - 4:3. Парижани виграли Суперкубок УЄФА вперше. Найбільше трофеїв у мадридського "Реала" - 6. 

Гонсалу Рамуш (праворуч), ПСЖ - Тоттенгем

Гонсалу Рамуш (праворуч), ПСЖ - Тоттенгем, фото: Getty Images

Українець Ілля Забарний, який минулого тижня переїхав до Парижу за 63 млн євро з англійського "Борнмута", не потрапив у заявку на фінал. Не опинилося там й італійського голкіпера Джанлуїджі Доннаруми, який не зміг домовитися із французьким клубом про умови нового контракту та оголосив, що залишає "Парі Сен-Жермен". 

У Англії, Іспанії, Франції та Німеччині стартували нові футбольні сезони

Ілля Забарний

Ілля Забарний, фото: Getty Images

Ілля Забарний дебютував за ПСЖ 17 серпня у матчі 1-го туру чемпіонату Франції проти "Нанта". Він відіграв у центрі захисту весь матч й допоміг своїй команді перемогти 1:0.

Минулого тижня розпочалися нові сезони й у кількох інших топчемпіонатах. У Англійській Прем'єр-лізі "Ліверпуль" розпочав захищати титул з перемоги над "Борнмутом" - 4:2. З інших претендентів на чемпіонство - "Арсенал" переграв у гостях "Манчестер Юнайтед" - 1:0, а "Манчестер Сіті" розгромив на виїзді "Вулвергемптон" - 4:0. 

Читайте також: Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень

У Ла Лізі чинні чемпіони з "Барселони" не мали проблем з "Мальоркою", яка з кінця першого тайму залишилася через два вилучення вдев'ятьох - 3:0. "Атлетико" стартував з поразки від "Еспаньйола" - 1:2. "Реал" розпочне виступи 19 серпня матчем з "Осасуною". 

У Німеччині відбувся матч за суперкубок. Його володарем стала "Баварія", яка перемогла "Штутгарт" - 2:1. 

Ітаума нокаутував ексчемпіона світу Вайта у першому раунді

Мозес Ітаума та Діліан Вайт (ліворуч)

Мозес Ітаума та Діліан Вайт (ліворуч), фото: Getty Images

16 серпня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся великий вечір боксу, в головному поєдинку якого найперспективніший важковаговик світу британець Мозес Ітаума бився зі співвітчизником - колишнім володарем "тимчасового" титулу WBC Діліаном Вайтом. 

20-річний проспект нокаутував старшого на 17 років ветерана вже у першому раунді та захистив інтерконтинентальний титул WBO та пояс WBA International. Після перемоги Мозес Ітаума, який виграв усі 13 боїв на професійному рингу, заявив, що поки не має наміру кидати виклик абсолютному чемпіону світу Олександру Усику, оскільки вважає, що поки не заслужив но зустріч з українцем.  

У іншому помітному поєдинку в Ер-Ріяді інший боксер, якого називали потенційним суперником Усика - хорват Філіп Хргович - переміг британця Девіда Аделає одноголосним рішенням суддів - 98:91, 99:90, 99:90.

Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною

Арман Дюплантіс

Арман Дюплантіс, фото: Getty Images

12 серпня Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною. Шведський легкоатлет перевершив власне досягнення на етапі Золотої серії Континентального туру в Будапешті. На змаганнях в Угорщині Дюплантіс гарантував собі перемогу результатом 6,11 м після чого встановив планку на рекордних 6,29 м. Швед взяв висоту з другої спроби.   

Арман Дюплантіс побив світовий рекорд у 13-те в кар'єрі та втретє в нинішньому сезоні. У Будапешті він перевершив власне досягнення, яке він встановив у червні в Стокгольмі (Швеція) на 1 см. У лютому в Клермон-Феррані (Франція) швед стрибнув на 6,27 см.   

Свій перший світовий рекорд Дюплантіс установив у лютому 2020 року - 6,17 м - у приміщенні. У вересні 2020-го швед узяв аналогічну висоту на відкритому повітрі та відібрав світовий рекорд у Сергія Бубки, який легкоатлет з України утримував 26 років. 25-річний Арман Дюплантіс є олімпійським чемпіоном Токіо-2020 та Парижу-2024.

Китай переміг у медальному заліку Всесвітніх ігор

Всесвітні ігри 2025, церемонія закриття

Всесвітні ігри 2025, церемонія закриття, фото: Getty Images

17 серпня у китайському місті Ченду завершилися Всесвітні ігри - наймасштабніші змагання з неолімпійських дисциплін та видів спорту. В загальному медальному заліку переміг Китай, який здобув 36 золотих, 17 срібних та 11 бронзових медалей. Другою стала Німеччина (17-14-14), а третьою - Україна (16-14-14). 

Золоті нагороди збірній України принесли: Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець (спортивна акробатика, змішані пари), Різван Талібов (карате, вагова категорія понад 84 кг), Дмитро Шелесько (муай-тай, до 57 кг), Богдан Мочульський (джиу-джитсу, до 62 кг), Софія Гречко (швидкісне підводне плавання, 200 м, 400 м у моноласті), веслування (восьмимісні човни, 500 м, десятимісні човни, 2000 м), Андрій Кучеренко (самбо, до 71 кг), Владислав Руднєв (самбо, до 79 кг), Петро Давиденко (самбо, до 88 кг), Гліб Мазур (кікбоксинг, до 63,5 кг), Роман Щербатюк (кікбоксинг, понад 91 кг), командні змагання (самбо, чоловіки), Анатолій Новописьменний (класичний паверліфтинг, надважка вага), Костянтин Мусієнко (екіпірувальний паверліфтинг, надважка вага). 

