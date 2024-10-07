Україна взяла бронзу ЧС з футзалу, зірка UFC переміг нокаутом, а найкращий тенісист світу потрапив у допінг-скандал. Головні новини світового спорту за тиждень

України вперше взяла бронзу, а Бразилія виграла шосте золото ЧС з футзалу

Чемпіонат світу з футзалу в Узбекистані став для збірної України історичним. Спочатку наша команда повторила своє найкраще досягнення на турнірах, коли перемогла Венесуелу (9:4) та потрапила до четвірки найсильніших у світі.

Але якщо у 1996 році українці фінішували четвертим, то цього разу вони вперше здобули бронзу ЧС. 6 жовтня у матчі за третє місце команда Олександра Косенка розбила Францію - 7:1. Данило Абакшин зробив хет-трик, Євген Жук забив двічі, по голу на рахунку Ігоря Чернявського та Михайла Зварича.

Бразилія - Аргентина, Фото: Getty Images

Загалом медаль чемпіонату світу стала для нашої національної команди третьою на великих турнірах. Також Україна в 2001 та 2003 роках здобувала срібло чемпіонату Європи.

Крім цього, медаль футзальної збірної виявилася першою в історії для України в командних видах спорту. Раніше у матчах за третє місце на ЧС жіноча гандбольна збірна у 2003-му році та чоловіча футзальна - в 1996-му - зазнали поразок.

Золото ЧС-2024 з футзалу виграла збірна Бразилії, якій у півфіналу поступилися українці - 2:3. У фіналі вона перемогла Аргентину - 2:1. Бразильці стали шестиразовими чемпіонами світу.

Алекс Перейра втретє за рік захистив титул чемпіона UFC

Алекс Перейра та Халіл Раунтрі (праворуч), Фото: Getty Images

6 жовтня Алекс Перейра зробив ще один рішучий крок до звання найкращого бійця UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) незалежно від вагових категорій.

У Солт-Лейк-Сіті (США) на турнірі UFC 307 бразилець нокаутував американця Халіла Раунтрі в четвертому раунді та захистив титул у напівважкій вазі (до 93 кг).

Для Перейри ця перемога стала третьою у 2024 році. Він став лише сьомим в історії бійцем UFC, який захистив титул тричі за рік. Бразильський боєць змішаних єдиноборств здобув п'яту перемогу поспіль. Загалом в активі 37-річного Перейри 12 перемог (1 нокаутом) та 2 поразки.

У рейтингу UFC незалежно від вагових категорій бразилець поки займає друге місце. Лідирує там Іслам Махачев з Росії, спортсменів з якої найпопулярніший у світі промоушн MMA так і не відсторонив від змагань після повномасштабного вторгнення РФ до України. Тож принаймні, є сподівання, що після чергової яскравої перемоги Алекса Перрейри, дагестанець позбудеться першого місця в престижному списку.

WADA зажадала дискваліфікації першої ракетку світу Сіннера

Яннік Сіннер, Фото: Getty Images

У тенісі продовжує розвиватися допінговий скандал навколо лідера світового рейтингу - Янніка Сіннера. Італієць ще у березні 2024 року здав два позитивні тести під час турніру в Індіан-Велсі (США). Тоді в його організмі виявили стероїд метаболіт клостеболу, який використовують для нарощування мʼязової маси.

Розслідування ITIA (Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі) засвідчило, що заборонена речовина потрапила в організм Сіннера випадково. Через фізіотерапевта італійця, який наніс на поріз на руці спрей, що містив стероїд.

Здавалося тенісист відбувся втратою 400 рейтингових очок та $320 тис. призових. Проте на цьому історія не завершилася. WADA (Всесвітня антидопінгова агенція) подала до CAS (Спортивного арбітражного суду) апеляцію з вимогою дискваліфікувати Сіннера на термін від одного до двох років.

23-річний Яннік Сіннер є першою ракеткою світу. У нинішньому сезоні він виграв два турніри найпрестижнішої серії Grand Slam - Australian Open та US Open.

У Лізі чемпіонів у 2-му турі сталися три несподіванки

Андрій Лунін у матчі "Лілль" - "Реал", Фото: Getty Images

Поступово набирає обертів Ліга чемпіонів, яка у нинішньому сезоні відбувається за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по вісім матчів з різними за рейтингом суперниками. Вісім найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а ті, хто посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.

Минулого тижня у 2-му турі ЛЧ було зафіксовано одразу декілька несподіваних результатів. Чинний переможець ЛЧ іспанський "Реал" з українцем Андрієм Луніним у воротах програв у гостях французькому "Ліллю" 0:1. Інший мадридський клуб - "Атлетико" - зганьбився у гостях з командою іншого воротаря збірної України - Анатолія Трубіна - "Бенфікою" - 0:4. Досить несподівано на виїзді програла й німецька "Баварія", яка поступилася англійській "Астон Віллі" - 0:1.

А от поразка "Шахтаря" від італійської "Аталанти" у 2-му турі виявилася цілком прогнозованою - чемпіони України у Гельзенкірхені не мали шансів проти клубу з Бергамо - 0:3.

Без поразок після 2-х турів у ЛЧ йдуть сім клубів - "Бенфіка", "Астон Вілла", французький "Брест", німецькі "Баєр" та "Борусія" з Дортмунду, англійський "Ліверпуль" та італійський "Ювентус". "Шахтар" з 1 очком у загальній турнірній таблиці 27-й.

ФІФА запропонувала нові дисципліни в програму Олімпійських ігор

Олімпіада-2028, Фото: Getty Images

Міжнародна федерація футбольних асоціацій прагне включення в програму літніх Олімпійських ігор двох нових дисциплін - футзалу та пляжного футболу. Про це стало відомо після того, як у мережу потрапив документ "Стратегічні цілі для глобального футболу на 2023-2027 роки".

У датованому груднем 2023 року документі йдеться про те, що ФІФА пропонуватиме включити до олімпійської програми дві нові футбольні дисципліни.

"З огляду на рівень розвитку в усьому світі, ФІФА запропонує, щоб футзал і пляжний футбол розглядалися як окремі дисципліни на майбутніх Олімпійських іграх", – йдеться у документі.

Літня Олімпіада-2028 відбудеться у Лос-Анджелесі, футзалу та пляжного футболу в її програмі наразі немає. Водночас футзал буде представлений на юнацькій Олімпіаді-2026. В програму Ігор входять жіночий та чоловічий футбольні турніри. Щоправда, в останньому змагаються команди віком гравців не старших 23 років. Кожній збірній дозволено заявляти трьох старших футболістів.

Якщо на Олімпіадах буде представлений футзал, то можна не сумніватися, що команди змагатимуться найсильнішими складами, тож цей турнір обіцяє бути набагато цікавішим, ніж класичний футбольний у нинішньому вигляді.