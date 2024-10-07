Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Україна взяла бронзу ЧС з футзалу, зірка UFC переміг нокаутом, а найкращий тенісист світу потрапив у допінг-скандал. Головні новини світового спорту за тиждень
Огляд

Україна взяла бронзу ЧС з футзалу, зірка UFC переміг нокаутом, а найкращий тенісист світу потрапив у допінг-скандал. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
7 жовтня, 2024 понедiлок
10:27
Спорт Збірна України - бронзовий призер ЧС-2024 з футзалу

Впродовж минулого тижня головними подіями у світі спорту стала бронза збірної України та золото Бразилії на ЧС з футзалу та допінговий скандал навколо першої ракетки світу - італійця Янніка Сіннера

Зміст

України вперше взяла бронзу, а Бразилія виграла шосте золото ЧС з футзалу 

Чемпіонат світу з футзалу в Узбекистані став для збірної України історичним. Спочатку наша команда повторила своє найкраще досягнення на турнірах, коли перемогла Венесуелу (9:4) та потрапила до четвірки найсильніших у світі. 

Але якщо у 1996 році українці фінішували четвертим, то цього разу вони вперше здобули бронзу ЧС. 6 жовтня у матчі за третє місце команда Олександра Косенка розбила Францію - 7:1. Данило Абакшин зробив хет-трик, Євген Жук забив двічі, по голу на рахунку Ігоря Чернявського та Михайла Зварича.

Бразилія - Аргентина, фінал ЧС -2024 з футзалу

Бразилія - Аргентина, Фото: Getty Images

 

Загалом медаль чемпіонату світу стала для нашої національної команди третьою на великих турнірах. Також Україна в 2001 та 2003 роках здобувала срібло чемпіонату Європи. 

Крім цього, медаль футзальної збірної виявилася першою в історії для України в командних видах спорту. Раніше у матчах за третє місце на ЧС жіноча гандбольна збірна у 2003-му році та чоловіча футзальна - в 1996-му - зазнали поразок. 

Золото ЧС-2024 з футзалу виграла збірна Бразилії, якій у півфіналу поступилися українці - 2:3. У фіналі вона перемогла Аргентину - 2:1. Бразильці стали шестиразовими чемпіонами світу. 

 

Алекс Перейра втретє за рік захистив титул чемпіона UFC

Алекс перейра та Халіл Раунтрі (праворуч), UFC

Алекс Перейра та Халіл Раунтрі (праворуч), Фото: Getty Images

 

6 жовтня Алекс Перейра зробив ще один рішучий крок до звання найкращого бійця UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) незалежно від вагових категорій. 

У Солт-Лейк-Сіті (США) на турнірі UFC 307 бразилець нокаутував американця Халіла Раунтрі в четвертому раунді та захистив титул у напівважкій вазі (до 93 кг).  

Для Перейри ця перемога стала третьою у 2024 році. Він став лише сьомим в історії бійцем UFC, який захистив титул тричі за рік. Бразильський боєць змішаних єдиноборств здобув п'яту перемогу поспіль. Загалом в активі 37-річного Перейри 12 перемог (1 нокаутом) та 2 поразки. 

У рейтингу UFC незалежно від вагових категорій бразилець поки займає друге місце. Лідирує там Іслам Махачев з Росії, спортсменів з якої найпопулярніший у світі промоушн MMA так і не відсторонив від змагань після повномасштабного вторгнення РФ до України. Тож принаймні, є сподівання, що після чергової яскравої перемоги Алекса Перрейри, дагестанець позбудеться першого місця в престижному списку. 

 

WADA зажадала дискваліфікації першої ракетку світу Сіннера

Яннік Сіннер - переможець US Open-2024

Яннік Сіннер, Фото: Getty Images

 

У тенісі продовжує розвиватися допінговий скандал навколо лідера світового рейтингу - Янніка Сіннера. Італієць ще у березні 2024 року здав два позитивні тести під час турніру в Індіан-Велсі (США). Тоді в його організмі виявили стероїд метаболіт клостеболу, який використовують для нарощування мʼязової маси.

Розслідування ITIA (Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі) засвідчило, що заборонена речовина потрапила в організм Сіннера випадково. Через фізіотерапевта італійця, який наніс на поріз на руці спрей, що містив стероїд. 

Здавалося тенісист відбувся втратою 400 рейтингових очок та $320 тис. призових. Проте на цьому історія не завершилася. WADA (Всесвітня антидопінгова агенція) подала до CAS (Спортивного арбітражного суду) апеляцію з вимогою дискваліфікувати Сіннера на термін від одного до двох років. 

23-річний Яннік Сіннер є першою ракеткою світу. У нинішньому сезоні він виграв два турніри найпрестижнішої серії Grand Slam - Australian Open та US Open.  

 

У Лізі чемпіонів у 2-му турі сталися три несподіванки 

Андрій Лунін, Ліга чемпіонів, Реал

Андрій Лунін у матчі "Лілль" - "Реал", Фото: Getty Images

 

Поступово набирає обертів Ліга чемпіонів, яка у нинішньому сезоні відбувається за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по вісім матчів з різними за рейтингом суперниками. Вісім найкращих клубів напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а ті, хто посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. 

Минулого тижня у 2-му турі ЛЧ було зафіксовано одразу декілька несподіваних результатів. Чинний переможець ЛЧ іспанський "Реал" з українцем Андрієм Луніним у воротах програв у гостях французькому "Ліллю" 0:1. Інший мадридський клуб - "Атлетико" - зганьбився у гостях з командою іншого воротаря збірної України - Анатолія Трубіна - "Бенфікою" - 0:4. Досить несподівано на виїзді програла й німецька "Баварія", яка поступилася англійській "Астон Віллі" - 0:1. 

А от поразка "Шахтаря" від італійської "Аталанти" у 2-му турі виявилася цілком прогнозованою - чемпіони України у Гельзенкірхені не мали шансів проти клубу з Бергамо - 0:3.     

Без поразок після 2-х турів у ЛЧ йдуть сім клубів - "Бенфіка", "Астон Вілла", французький "Брест", німецькі "Баєр" та "Борусія" з Дортмунду, англійський "Ліверпуль" та італійський "Ювентус".  "Шахтар" з 1 очком у загальній турнірній таблиці 27-й. 

ФІФА запропонувала нові дисципліни в програму Олімпійських ігор

Олімпіада-2028

Олімпіада-2028, Фото: Getty Images

 

Міжнародна федерація футбольних асоціацій прагне включення в програму літніх Олімпійських ігор двох нових дисциплін - футзалу та пляжного футболу. Про це стало відомо після того, як у мережу потрапив документ "Стратегічні цілі для глобального футболу на 2023-2027 роки". 

У датованому груднем 2023 року документі йдеться про те, що ФІФА пропонуватиме включити до олімпійської програми дві нові футбольні дисципліни. 

"З огляду на рівень розвитку в усьому світі, ФІФА запропонує, щоб футзал і пляжний футбол розглядалися як окремі дисципліни на майбутніх Олімпійських іграх", – йдеться у документі.

Літня Олімпіада-2028 відбудеться у Лос-Анджелесі, футзалу та пляжного футболу в її програмі наразі немає. Водночас футзал буде представлений на юнацькій Олімпіаді-2026. В програму Ігор входять жіночий та чоловічий футбольні турніри. Щоправда, в останньому змагаються команди віком гравців не старших 23 років. Кожній збірній дозволено заявляти трьох старших футболістів.

Якщо на Олімпіадах буде представлений футзал, то можна не сумніватися, що команди змагатимуться найсильнішими складами, тож цей турнір обіцяє бути набагато цікавішим, ніж класичний футбольний у нинішньому вигляді. 

Теги:
Статті
Новини
Футбол
Шахтар
Ювентус
ФІФА
футзал
теніс
Олімпіада
МОК
Баварія
Реал
єврокубки
Боруссія Дортмунд
Ліверпуль
Атлетико
Байєр
WADA
Андрій Лунін
Аталанта
Бенфіка
Ліга чемпіонів
Читайте також:
Вугледар
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
Зеленський і Путін
Автор Ірена Моляр
5 жовтня, 2024 субота
Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін
Фото нового російського безпілотника "Гербера"
Автор Ксенія Золотова
5 жовтня, 2024 субота
Росіяни почали запускати дрони невстановленого типу, які падають під впливом РЕБ, - Повітряні сили
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.05
    Продаж 45.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
7 жовтня
11:25
ППО, обстріл, ЗСУ
Уночі та зранку сили ППО збили 32 "шахеди" та 2 "кинджали", якими РФ атакувала Україну
11:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Рік війни між Ізраїлем і ХАМАС, чому Україна відступає на Донбасі та як минуле заважає Києву й Варшаві. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
11:12
На фото: Кіану Рівз
Кіану Рівз у 60 років дебютував на професійних автоперегонах 
11:09
Наживо
Shahed-136
РФ атакує Україну ударними БПЛА та ракетами: у Києві впали уламки "кинджалу"
11:06
Отримала понад 4 млн грн за видачу фіктивних довідок ухилянтам: у Житомирі викрили лікарку діагностичного центру
10:35
Ексклюзив
Кирило Буданов
Буданов - носій рейтингу: Кошель про інформаційну атаку щодо відставки очільника ГУР
10:33
Оновлено
ракета Х-59
РФ зранку 7 жовтня атакує КАБами Сумщину, Запоріжжя та Херсон
10:28
Коригували ворожі удари: на Дніпропетровщині затримали двох мешканців, підозрюваних в участі в агентурній мережі ФСБ
10:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро, долар та злотий
10:05
OPINION
Захід — Росія: видавати бажане за дійсне
09:54
"Друга ріка" зібрали понад 1 млн грн на катери для розвідки під час туру в Європі
09:50
Ілюстративне зображення
Зміцнює як фізичне, так і психічне здоров'я: австралійські вчені проаналізували вплив володіння собакою для людини
09:46
Навчання НАТО Defender 23
У Литві стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО
09:33
У Пакистані біля аеропорту Карачі стався теракт: двоє людей загинули, щонайменше 10 постраждали
09:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Насамперед ворог буде акцентуватися на захоплення Курахового, - Згурець
08:47
Ексклюзив
Курахове
Бачив тільки зруйновані автівки та будинки: волонтер Маховський про евакуацію з Курахівського напрямку
08:38
Оновлено
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі розпочалися заходи з вшанування пам'яті жертв різанини, вчиненої ХАМАС 7 жовтня. Реакції світу
08:33
Оновлено
пожежа
Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії
08:16
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 141 боєзіткнення: найактивніші росіяни на Покровському та Курахівському напрямках
08:02
OPINION
Скандал зі МСЕК у Хмельницькому: фото на дивані — дзеркало для українців
07:48
мобілізація в РФ
Влада РФ планує щороку набирати до армії 225 тис. контрактників, - ЦПД
07:40
Оновлено
Вибух
Росіяни ввечері атакували КАБами Харківщину: троє постраждалих
07:25
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 64 артсистеми і 1160 військових армії РФ
07:23
Був режисером і знімався у кліпах: помер брат Мадонни Крістофер Чікконе
07:22
у Запоріжжі почали будувати перші підземні школи
У Запорізькій області побудують восьму підземну школу: уряд виділив майже 17 млн грн
06:59
Ірландія
Російська розвідка завербувала ірландського парламентаря в якості пропагандиста, - Politico
06:45
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море чотири ракетоносії: загальний залп - до 24 "калібрів"
06:13
ураган "Хелен"
На Флориду насувається новий ураган: очікується евакуація мільйонів людей
00:04
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною три райони на кордоні з Ліваном
2024, неділя
6 жовтня
23:52
Румунія, прапор Румунії
Верховний суд Румунії зняв із президентських виборів проросійську кандидатку
22:51
Ексклюзив
Дрон влучив у вежу Москва-Сіті
Єдиний шлях припинення війни - знищення режиму в Москві, - російський опозиціонер Пономарьов
22:44
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, поки буде прем'єром Словаччини
22:25
Хезбола, Ліван
Іран втратив зв'язок з керівником своєї спецслужби "Кудс", яка допомагає ліванській "Хезболлі", - Reuters
22:03
Ексклюзив
ізраїль танк
Міжнародник Семиволос припустив, чому затягнулась війна на Близькому Сході
21:57
Ой у лузі червона калина
У Сімферополі лікаря заарештували за рінгтон "Червона калина"
21:37
Іран
Іран скасував низку авіарейсів у ніч проти 7 жовтня
21:19
Оновлено
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник і міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів під час візиту в Харків заявив про передачу перших F-16 та €400 млн
21:11
Ексклюзив
Грузія протести
Як опозиції в Грузії перемогти проросійську владу: пояснює політолог Володимир Копчак
21:10
Оновлено
"Полісся" - "Ворскла" 2:1 (06.10.2024)
"Шахтар" розгромив ЛНЗ, "Динамо" здолало "Кривбас". Результати та розклад усіх матчів 9-го туру УПЛ
21:00
Володимир Зеленський
Начальник Генштабу Баргилевич повіз деталі Плану перемоги до Вашингтона, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV