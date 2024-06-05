Усик дізнався результат допінг-тесту після бою з Фʼюрі

Про це повідомляє Mirror.

Після супербою Усик - Фʼюрі, який пройшов у Саудівській Аравії, WADA (Всесвітня антидопінгова агенція) взяла у боксерів тести на допінг.

Відомо, що тести обох боксерів показали негативні результати. Тепер Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі готуватимуться до реваншу, який пройде 21 грудня.