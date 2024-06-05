Усик дізнався результат допінг-тесту після бою з Фʼюрі
Всесвітня антидопінгова агенція опрацювала тести на допінг абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика і його суперника Тайсона Ф’юрі
Про це повідомляє Mirror.
Після супербою Усик - Фʼюрі, який пройшов у Саудівській Аравії, WADA (Всесвітня антидопінгова агенція) взяла у боксерів тести на допінг.
Відомо, що тести обох боксерів показали негативні результати. Тепер Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі готуватимуться до реваншу, який пройде 21 грудня.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 травня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
- Українець Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
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