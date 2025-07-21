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Головна Спорт Усик нокаутував Дюбуа та повторив досягнення Алі, а світова рекордсменка Магучіх потрапила у кризу перед ЧС. Головні новини світового спорту за тиждень
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Усик нокаутував Дюбуа та повторив досягнення Алі, а світова рекордсменка Магучіх потрапила у кризу перед ЧС. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
21 липня, 2025 понедiлок
14:06
Спорт Олександр Усик з чемпіонськими поясами

Український боксер Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном, а рекордсменка світу в стрибках у висоту Ярослава Магучіх вперше з 2022 року залишилася без медалі

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Усик нокаутував Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу

19 липня у Лондоні український боксер Олександр Усик провів проти британця Даніеля Дюбуа поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українець захищав титули WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належав пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Усик завершив бій в п'ятому раунді. Спочатку він відправив Дюбуа в нокдаун, а потім кинувся добивати суперника та вклав його на підлогу вдруге, після чого рефері зафіксував перемогу українця нокаутом. У серпні 2023 року наш боксер також достроково виграв у Дюбуа, але в дев'ятому раунді. 

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч), фото: Getty Images

38-річний Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули. Також Усик був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі (до 90,7 кг). Таким чином, українець став першим бійцем в епоху чотирьох поясів, який зібрав усі титули категорії тричі. Крім того, він є першим з часів Мохаммеда Алі важковаговиком, який став абсолютним чемпіоном світу двічі. Легендарному американця вдалося це зробити три рази.  

Після бою Олександр Усик назвав серед потенційних суперників на наступний поєдинок Тайсона Ф'юрі, ще одного британця Дерека Чісору та новозеландця Джозефа Паркера. З останнім українця вже зобов'язала зустрітися WBO. Ф'юрі одразу ж кинув Усику виклик на третій бій. Крім того, бажання зустрітися з лідером надважкого дивізіону висловив американський блогер та боксер Джейк Пол, який вийшов на ринг після перемоги Усика над Дюбуа та провів з українцем імпровізовану битву поглядів.  

Легенда хокею Гашек звинуватив Трампа у загибелі тисяч українців

Домінік Гашек

Домінік Гашек, фото: Getty Images

16 липня легендарний чеський голкіпер Домінік Гашек відреагував на новий дедлайн щодо завершення війни в Україні, який президент США Дональд Трамп встановив російському диктатору Володимиру Путіну. 

"Він обіцяв 24 години, а через 50 днів буде 225 днів. Він не дотримався своєї обіцянки й навіть не вибачився перед родинами тисяч убитих з 21 січня. На його слова не можна покладатися, і життя інших для нього не важливі, якщо він ще навіть не перепросив", - написав Гашек. 

Він також назвав Трампа "найбільш безхарактерним зрадником демократичного світу". 

"Путін - найгірший воєнний злочинець, відповідальний за смерть сотень тисяч чи мільйонів людей, а Трамп не може засудити його та Росію. Це якби Гітлер і Рузвельт були б разом під час Другої світової війні", - додав Гашек. 

60-річного Домініка Гашека вважають одним з найкращих голкіперів у історії світового хокею. У Національній хокейній лізі чех виступав "Чикаго", "Баффало", "Оттаву" та "Детройт", з яким двічі став володарем Кубка Стенлі. У складі збірної Чехії виграв олімпійське золото Нагано-1998. 

У волейбольній Лізі націй визначилися учасники "Фіналу восьми"

Збірна Франції з волейболу

Збірна Франції з волейболу, фото: Getty Images

20 липня визначилися учасники "Фіналу восьми" чоловічої Ліги націй з волейболу. Вперше у цих престижних змаганнях участь брала й збірна України. Наша національна команда під керівництвом аргентинця Рауля Лосано до останнього туру претендувала на вихід до чвертьфіналу, проте зазнала трьох поспіль поразок та опустилася на "непрохідне" дев'яте місце. Спочатку українці дали бій чинним чемпіонам світу з Італії (2:3), а потім поступилися менш грізним Сербії (0:3) та Канаді (1:3). Попри це, збірна України зберегла місце у Лізі націй та зіграє там й у наступному сезоні.   

До плей-офф вийшли Бразилія, Італія, Франція, яка є чинним переможцем турніру, Японія, Польща, Словенія та Куба. Також там зіграє Китай, який посів у Лізі націй 17 місце серед 18 команд, але потрапив до вісімки на правах господаря фінальних змагань. Вирішальні матчі турніру пройдуть 30 липня - 3 серпня. У 1/4 зіграють Бразилія - Китай, Італія - Куба, Франція - Словенія та Японія - Польща. 

Світова рекордсменка Магучіх показала найгірший результат за три роки  

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх, фото: Getty Images

19 липня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вперше за три роки залишилася без медалі міжнародних змаганнях, в яких брала участь. Світова рекордсменка фінішувала четвертою в стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Лондоні. 

На етапі турніру у Великій Британії Магучіх змогла подолати лише 1,93 м та програла за спробами австралійці Елеонор Паттерсон та німкені Крістіні Гензель, які також показали аналогічний результат і отримали срібло та бронзу. Перемогла британка Морган Лейк, яка стрибнула на 1,96 м. 

Востаннє Магучіх залишалася поза п'єдесталом на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція) у 2022 році, коли виявилася п'ятою. Українка перервала серію з 44 поспіль внутрішніх та міжнародних турнірів із медалями.  

Сама зіркова легкоатлетка запевнила, що панікувати ще зарано, адже час на підготовку до головного турніру сезону - чемпіонату світу, який відбудеться 13 - 21 вересня у Токіо (Японія), ще є час.  

"Думаю, панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, бо це не ті результати. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися. Головний старт - чемпіонат світу, готуватимемось до нього", - сказала Магучіх, яка є світовою рекордсменкою у стрибках у висоту - 2,10 м, олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою світу та Європи. 

"Мілан" оголосив про трансфер володаря "Золотого м'яча" Модріча

Лука Модріч

Лука Модріч, фото: Getty Images

14 липня хорватський футболіст Лука Модріч перейшов з іспанського "Реалу" до італійського "Мілану". 

"У футбольній Ла Скала - новий маестро", - оголосив міланський клуб, з яким хорват уклав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон. Хавбек виступатиме за "Мілан" під номером 14. 

39-річний хорватський півзахисник перейшов до італійського клубу на правах вільного агента. Термін дії його контракту з "Реалом" збіг після закінчення клубного чемпіонату світу, де мадридці дійшли до півфіналу. 

У минулому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 63 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 9 результативних передач. Хавбек виступав за іспанський клуб із 2012 року, 6 разів вигравав з ним Лігу чемпіонів і став чотириразовим чемпіоном Іспанії. Також він грав за хорватські "Динамо", "Інтер", боснійський "Зріньскі" та англійський "Тоттенгем". 

За збірну Хорватії хавбек провів 188 матчів та забив 28 м'ячів. У 2018 році став із нею віцечемпіоном світу, а у 2022 році - бронзовим призером ЧС. У 2018 році Лука Модріч здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу - "Золотий м'яч".

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Лука Модріч
Ярослава Магучіх
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