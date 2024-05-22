Визначилися усі чвертьфіналісти чемпіонату світу - 2024 з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

21 травня на ЧС-2024 у Чехії відбулися заключні матчі групового раунду. У групі A першою фінішувала Канада, яка набрала 19 очок. Також до плей-офф вийшли Швейцарія (17 пунктів), Чехія (16) та Фінляндія (10). Припинили боротьбу Австрія (7), Норвегія (6), Данія (6) та Велика Британія (3).

У групі B без втрат груповий раунд пройшла Швеція (21). У чвертьфіналі також зіграють США (16), Німеччина (15) та Словаччина (12). Не змогли подолати перший раунд Латвія (9), Казахстан (6), Франція (4) та Польща (1).

Британці та поляки вибули з вищого дивізіону.

У чвертьфіналі ЧС-2024 зустрінуться Канада - Словаччина, Швеція - Фінляндія, Швейцарія - Німеччина та США - Чехія.

Чемпіонат світу в Чехії триватиме до 26 травня. Чинним чемпіоном світу є Канада.