Визначилися усі півфіналіст чемпіонату світу - 2024 з хокею
У четвер, 23 травня, збірні Канади, Швейцарії, Чехії та США стали півфіналістами чемпіонату світу з хокею
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧС-2024 в Чехії відбулися чвертьфінальні матчі. Канада перемогла Словаччину - 6:3, Швейцарія переграла Німеччину - 3:1, Чехія здолала США - 1:0, а Швеція в овертаймі пройшла Фінляндію - 2:1.
У півфіналах 25 травня зустрінуться Швеція - Чехія та Канада - Швейцарія. Фінал та гра за бронзу відбудуться 26 травня.
Чинними чемпіонам світу є канадці.
ЧС-2024 з хокею
1/4 фіналу
23 травня
Канада - Словаччина 6:3
Швейцарія - Німеччина 3:1
США - Чехія 0:1
Швеція - Фінляндія 2:1 (овертайм)
- 21 травня на чемпіонаті світу з хокею завершився груповий раунд та визначилися усі учасники 1/4 фіналу.
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