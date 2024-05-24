Визначилися усі півфіналіст чемпіонату світу - 2024 з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС-2024 в Чехії відбулися чвертьфінальні матчі. Канада перемогла Словаччину - 6:3, Швейцарія переграла Німеччину - 3:1, Чехія здолала США - 1:0, а Швеція в овертаймі пройшла Фінляндію - 2:1.

У півфіналах 25 травня зустрінуться Швеція - Чехія та Канада - Швейцарія. Фінал та гра за бронзу відбудуться 26 травня.

Чинними чемпіонам світу є канадці.

ЧС-2024 з хокею

1/4 фіналу

23 травня

Канада - Словаччина 6:3

Швейцарія - Німеччина 3:1

США - Чехія 0:1

Швеція - Фінляндія 2:1 (овертайм)