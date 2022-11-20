США і Китай злагоджено грають у гру "Росія – третій зайвий"
Перезавантаження відносин Пекіна та Вашингтона немає. Це питання навіть не найближчого майбутнього
На полях саміту G-20 Сі Цзіньпін та Джозеф Байден під час першої безпосередньої зустрічі продовжили діалог, який був розпочатий ними під час відеозустрічі за тиждень до візиту Н.Пелосі на Тайвань (гостювала 2 серпня).
Тоді було розпочато формування нового двополярного паритету у світі – паритету між КНР і США. Нагадую, що та "Тайванська криза" звершилася для Пекіна та Вашингтона "нічиєю".
Однак, перезавантаження відносин не було й не буде найближчими місяцями. Бо США спільно із союзниками запроваджують нові технологічні та інші обмеження для китайського бізнесу та китайського державного сектору. Американські торговельні обмеження не скасовуються і не послаблюються.
Як і раніше, США продовжують вибудовувати в Індо-Тихоокеанському регіоні різноманітні економічні та міжнародно-політичні конфігурації для "стримування Китаю". У Пекіні такі дії вважають деструктивними. Така ситуація триватиме ще доволі довго.
Про перезавантаження не можна говорити, бо не змінилася суть відносин між США та КНР. Змінився геополітичний контекст, і дещо змінився формат відносин, однак не змінилася якість цих відносин.
Діалог, розпочатий Сі Цзіньпіном і Байденом наприкінці липня, — це обговорення проблем і розбіжностей заради утримання балансу між двома державами, які усвідомлюють, що вони є головними конкурентами одна для одної. Це як поєдинок з правилами, а не як партнерство.
В основі такого нового паритету є 2 консенсуси.
- Вашингтон поділяє тезу Пекіну, що у світі й дві найбільш впливові держави – це КНР і США, на які увесь світ дивиться як на гарантів безпеки та розвитку. Тезу озвучив декілька разів Сі Цзіньпін (під час 20-го з'їзду КПК, під час відеозустрічі у липні, під час безпосередньої зустрічі на саміті). Також цю тезу озвучував глава МЗС Ван Ї.
- Мовчазна публічна згода Пекіну з твердженням Вашингтону, що для США головним конкурентом і партнером по дискусіях є Китай. Тобто обидві держави все більш злагоджено грають у гру "Росія – третій зайвий".
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Звісно, що кожен з них грає й цю гру своїм "специфічним стилем", який треба розуміти.
Важливий для України консенсус
На полях саміту G-20 прозвучала вже третя чи четверта від початку 2022 року заява від уряду КНР про неприпустимість застосування ядерної зброї та погроз застосування такої зброї.
Тепер же Сі Цзіньпін наголосив на цьому в контексті війни Путіна проти України й натяків різних російських діячів щодо можливості застосування ядерної зброї.
Цього разу це було по суті оголошення консенсусної позиції КНР і США, бо відбулося це під час обговорення Сі Цзіньпіном та Джо Байденом війни на території України.
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Путін, керівництво РФ не можуть не рахуватися з таким чітко висловленим консенсусом. Бо це "червона лінія", проведена вже й Пекіном, завдяки якому Росія не опинилася в більшій економічній ізоляції, в якій могла б опинитися.
Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник
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