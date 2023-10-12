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США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню, - NBC News

12 жовтня, 2023 четвер
01:24
Світ Білий Дім

Представники адміністрації президента США Джо Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону

Про це повідомляє NBC News, з посиланням на власні джерела.

За словами інформаторів NBC News, запит Білого дому на фінансування буде спрямований на те, щоб зменшити навантаження на Пентагон, який відповідає за військову підтримку Ізраїлю, України й Тайваню, а також наростити виробництво більшої кількості озброєнь.

Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва. Але деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.

Що відомо про суперечки в Конгресі США щодо допомоги Україні 

1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні сенатом та палатою представників конгресу Штатів. Також він закликав республіканців конгресу підтримати законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні, заявивши, що він "втомився" від постійних перепалок, які ледь не призвели до блокування роботи уряду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення у конгресі США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка з боку Штатів не ослабла.

Конгрес США не вніс нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет.  Крім того, Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми з постачанням зброї в Україну. За даними видання Politico, у Байдена шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

7 жовтня інше видання, The Telegraph, повідомило, що Байден збирається просити Конгрес про пакет допомоги Україні на $100 млрд. Також Міністр армії США Крістін Вормут заявила, що для можливості ефективно допомагати Ізраїлю та Україні одночасно Пентагон потребуватиме додаткового фінансування від Конгресу США. Згодом повідомлялося, що у Білому домі обговорюють можливість об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю – так буде легше і швидше провести обидва рішення.

Видання WSJ зазначає, що у Конгресі США обговорюють пакет допомоги Україні, обсягом $60-100 млрд. Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні.

Тайвань
Війна з Росією
США
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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