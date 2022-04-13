США надіслали українським військовим більшу частину допомоги з пакета на суму $800 млн, - Пентагон
США передали ЗСУ більшу частину озброєння з пакета оборонної підтримки на суму $800 млн, заплановано надати ракети Javelin на $100 млн
Про це повідомив Пентагон.
"Українці чітко дали зрозуміти, що вони хочуть збільшити свої запаси для засобів протиповітряної оборони. Вони чітко зрозуміли, що хочуть більше літаків… Ми говоримо з союзниками та партнерами про те, щоб зробити все можливе, щоб допомогти їм отримати більше системи протиповітряної оборони великої дальності", - зазначив посадовець Міноборони США.
Також українським військовим передали значну кількість безпілотників Switchblade. Вони можуть перевозити вибухівку й мають на борту камери, відео та датчики. Для роботи з цими БПЛА потрібно один-два дні навчання.
Чиновник додав, що більшість зброї із пакета підтримки на суму $800 млн прибула до України. Крім того, Пентагон працює над передачею протитанкових ракет Javelin на $100 млн.
"Ці предмети лежать недовго... Ми дуже часто говоримо з ними про їхні потреби. І не тільки на рівні секретаря, але й нижче, щоб зрозуміти, чого вони хочуть. А потім ми намагаємося координувати доставку цих речей не тільки від нас, а й від інших країн, і завантажувати їх на вантажівки якомога швидше", - зауважив чиновник Пентагону.
- Також США готові відправити до України зброю, для якої потрібне навчання військових.
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