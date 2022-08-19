США направили в НАТО протоколи про ратифікацію вступу до альянсу Швеції та Фінляндії
Блінкен направив керівництву НАТО американські протоколи про ратифікацію угод про вступ Фінляндії та Швеції до альянсу
Про це пише у твіттері державний секретар США Ентоні Блінкен.
Держсекретар розповів, що передача документів на зберігання - останній крок Вашингтона в процесі розширення блоку на дві північні держави.
"Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО", - написав Блінкен.
Відтепер приєднання країн до НАТО мають ратифікувати всі члени альянсу.
Американські протоколи передали в депозитарій Північноатлантичного альянсу, де зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав.
- Нагадаємо, у Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО за 20 км від кордону з Росією.
- Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Альянсу усього місяць тому. 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.
- 5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО.
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