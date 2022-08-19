Про це пише у твіттері державний секретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар розповів, що передача документів на зберігання - останній крок Вашингтона в процесі розширення блоку на дві північні держави.

"Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО", - написав Блінкен.

Відтепер приєднання країн до НАТО мають ратифікувати всі члени альянсу.

Американські протоколи передали в депозитарій Північноатлантичного альянсу, де зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав.

Нагадаємо, у Фінляндії пропонують розмістити базу НАТО за 20 км від кордону з Росією.

Фінляндія та Швеція подали заявку на вступ до Альянсу усього місяць тому. 18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу. Пізніше Володимир Путін сказав, що Москва відповість "симетрично" на встановлення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції.

5 липня глави МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО.

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