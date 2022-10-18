Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"В адміністрації США чітко заявили, що вони переходять до політики стримування Китаю, а це фактично оголошення торгової війни. Це ускладнює розвиток Китаю. Сі Цзіньпін сказав, що закінчився період, коли Китай вільно користувався перевагами глобалізації та отримував переваги", - зазначив Коваль.

За його словами, Сі Цзіньпін наголосив на тому, що політика США ускладнює розвиток Китаю.

"На з'їзді Сі Цзіньпін чітко сказав, що Китаю треба готуватися до протистояння США. Китай не буде боротися за гегемонізм, який вирує у США. Китай буде захищати свої інтереси. Сі Цзіньпін закликав до боротьби саме на захист китайських інтересів та продовження розвитку. Але він відбуватиметься у набагато складніших умовах. Це виклик для партії, для Сі Цзіньпіна і Китаю в цілому", - пояснив Коваль.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай виступає за мирне "возз'єднання" з Тайванем, але не відмовляється від застосування сили

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