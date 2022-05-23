США планують відправити до України спецпризначенців для охорони посольства у Києві, - WSJ
У Пентагоні та Держдепі США обговорюють відправлення до України спецпризначенців для охорони посольства у Києві
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За даними джерел видання, у разі, якщо таке рішення буде ухвалено, спецпідрозділ займатиметься виключно охороною посольства.
Крім того, обговорюється відновлення присутності в Україні морських піхотинців, які зазвичай охороняють диппредставництва США по всьому світу. Офіційних запитів із цього приводу ще не було.
WSJ звертає увагу, що плани з відправки військових до України контрастують із попередніми заявами Вашингтону, який обіцяв не робити цього.
Посольство США 18 травня відновило роботу в Києві після тримісячної перерви. Наразі його охороною займається Служба дипломатичної безпеки при Держдепі.
- 12 лютого Держдеп США наказав дипломатам виїхати з України. 18 травня, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відновило роботу у Києві після вимушеної евакуації дипломатів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.
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