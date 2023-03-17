США продовжать надавати Україні історичні обсяги допомоги в безпековій сфері, - Білий дім
Сполучені Штати планують і далі надавати масштабну допомогу Україні для боротьби із російською агресією
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, цитує Укрінформ.
"Ми продовжимо надавати (Україні, - ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свобод", - наголосила вона.
Жан-П'єр додала, що для допомоги Україні важливо докладати всіх можливих зусиль не лише США, а й партнерам по всьому світу. За її словами, це залишається без змін.
Речниця також зауважила, що Вашингтон був проінформований про рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29.
"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні", - наголосила Жан-П'єр.
- 14 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україна може отримати польські МіГ-29 протягом 4-6 тижнів. А 16 березня президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що найближчими днями Україна отримає від країни 4 з обіцяних 10 винищувачів МіГ-29.
- 15 березня стало відомо, що група з 8 сенаторів США вимагає від Пентагона інформації, що необхідно, аби надати Україні винищувачі F-16.
- 16 березня повідомили, що найближчими днями Сполучені Штати Америки можуть оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги.
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