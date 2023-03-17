США продовжать надавати Україні історичні обсяги допомоги в безпековій сфері, - Білий дім

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, цитує Укрінформ.

"Ми продовжимо надавати (Україні, - ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свобод", - наголосила вона.

Жан-П'єр додала, що для допомоги Україні важливо докладати всіх можливих зусиль не лише США, а й партнерам по всьому світу. За її словами, це залишається без змін.

Речниця також зауважила, що Вашингтон був проінформований про рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні", - наголосила Жан-П'єр.