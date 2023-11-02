США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети, але мусили підірвати її над океаном

Про це повідомляє сайт військової бази Ванденберг ВПС США, з якої було здійснено запуск.

"Неозброєна ракета Minuteman III була знищена над Тихим океаном 1 листопада о 00:06 за Тихоокеанським часом США через аномалію, що виникла під час випробувального запуску з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, під аномалією мається на увазі будь-яка несподівана подія під час випробування. Оскільки аномалії можуть виникнути через багато факторів, пов'язаних з операційною платформою або випробувальним обладнанням, для виявлення причини необхідний ретельний аналіз.

Для розслідування причини несправності формується спеціальна комісія, до складу якої увійдуть представники Командування глобального удару ВПС, 377 групи випробувань та оцінки, Управління безпеки та Центру ядерної зброї ВПС, а також інших організацій.