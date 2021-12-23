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США схвалили препарат "Паксловід" від Pfizer для лікування коронавірусу

23 грудня, 2021 четвер
09:05
Світ

У США регулятори охорони здоров'я дозволили випускати та вживати таблетки "Паксловід" компанії Pfizer для лікування COVID-19

Про це пише АР.

Управління з контролю за продуктами й ліками схвалило використання таблеток від Pfizer для дорослих і дітей від 12 років, які мають ранні симптоми іннфікування на коронавірус. "Паксловід" ефективний у разі вживанння протягом п'яти днів після появи ознак захворювання.

За словами регулятора охорони здоров'я, таблетки Pfizer показали майже 90% ефективності в запобіганні летальним випадкам людей з груп ризику та ушпиталень.

"Ефективність висока, побічні ефекти низькі в разі перорального застосування. Ви бачите на 90% зниження ризику госпіталізації та смерті в групі високого ризику - це приголомшливо", - наголосив доктор Грегорі Поланд із клініки Майо в США.

Лікарський засіб "Паксловід" є найшвидшим методом подолання коронавірусу на ранній стадії.

Зараз у Pfizer є  180 тис.курсів лікування в усьому світі. У 2022 році компанія збирається випустити 80 млн курсів за контрактами з Британією, Австралією та іншими країнами світу.

Видання зазначає, що очікується, що незабаром схвалять і противірусний засіб від Merck.

  • Нагадаємо, Україна підписала договір з компанією Pfizer на закупівлю таблеток "Паксловід" від коронавірусу

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