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США та НАТО ніколи не приймуть ультиматумів Кремля, - Джердж

27 грудня, 2021 понедiлок
15:11
війна з Росією Сергій Джердж

Голова громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж вважає, що ані НАТО, ані США ніколи не приймуть ніяких ультиматумів Кремля, в тому числі і про розширення на схід

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Я вважаю, що ані НАТО, ані США ніколи не приймуть ультиматумів Кремля. Нещодавно Єнс Столтенберг відреагував на закиди Путіна про те, що Альянс давав обіцянку Російській Федерації не розширюватися на схід. Він сказав, що ніколи НАТО не давало ніяких обіцянок Кремлю. В перекладі з дипломатичної мови на звичайну це означає, що Путін відверто бреше. Тому, я думаю, що в такому аспекті будуть говорити і далі з Кремлем. Поки не зрозуміло про, що буде далі мова, але що точно так це не прийняття ніяких ультиматумів від Кремля", - пояснив Джердж.

Він вважає, що потрібно більше акцентувати увагу на слова очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу про те, що на території Донбасу Україна завезла хімічну зброю, яку планують задіяти в військових операціях та про американських військових в зоні проведення ООС. На думку експерта, це робиться для того, щоб підготувати росіян до війни.

"Заяви Шойгу про американських військових, які облаштовують позиції в житлових будинках та хімічну зброю на Донбасі - кремлівська пропаганда для підготовки росіян до війни. Оскільки потрібно буде бомбити житлові квартали і якось це пояснити росіянам, тому й працюють на випередження. Що стосується майбутніх перемовин НАТО та Росії, то я вважаю, що на порядку денному головним питанням буде відновлення українського суверенітету та повернення територій під контроль України. Питання в тому, що Кремль навряд-чи на таке погодиться. Я вважаю, що відповідь Заходу на ультиматум Путіна повинна бути сильнішою, ніж превентивні санкції", - додав Джердж.

  • Нагадаємо, 27 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не блефує, висуваючи Заходу свої пропозиції щодо "гарантій безпеки".
  • 17 грудня МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.
  • Президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
  • Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
  • Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
  • Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
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Росія
РФ
НАТО
Сергій Джердж
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