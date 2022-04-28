США відправили в Україну більш як половину обіцяних гаубиць, – прессекретар Пентагону

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу 27 квітня, передає CNN.

"Станом на сьогодні, без зазначення загальної кількості, більше половини цих гаубиць вже перебуває в Україні", – розповів він.

Представник Пентагону також додав, що підготовлені для роботи на цих гаубицях 50 українських військових фахівців уже завершили навчання та повертаються в Україну. Як інструктори вони навчатимуть військових працювати з цими артилерійськими системами.

Крім цього, уряд Австралії на запит США та України відправить Києву чергову військову та гуманітарну допомогу у вигляді шести гаубиць, боєприпасів, гуманітарки та енергетичного вугілля.

Зазначимо, від початку повномасштабної російської агресії Україна отримала від союзників $5 млрд безпекової допомоги.

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