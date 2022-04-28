США відправили в Україну більш як половину обіцяних гаубиць, – прессекретар Пентагону
Сполучені Штати вже доставили в Україну більшу частину з передбачених пакетом допомоги 90 гаубиць калібру 155 мм
Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу 27 квітня, передає CNN.
"Станом на сьогодні, без зазначення загальної кількості, більше половини цих гаубиць вже перебуває в Україні", – розповів він.
Представник Пентагону також додав, що підготовлені для роботи на цих гаубицях 50 українських військових фахівців уже завершили навчання та повертаються в Україну. Як інструктори вони навчатимуть військових працювати з цими артилерійськими системами.
- Крім цього, уряд Австралії на запит США та України відправить Києву чергову військову та гуманітарну допомогу у вигляді шести гаубиць, боєприпасів, гуманітарки та енергетичного вугілля.
- Зазначимо, від початку повномасштабної російської агресії Україна отримала від союзників $5 млрд безпекової допомоги.
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