Про це розповів координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки та оборони Джон Кірбі, повідомляє CNN.

За його словами США вжили заходів для того, аби безпілотник MQ-9 Reaper, який впав після того, як його зачепив російський Су-27 над Чорним морем, не потрапив у чужі руки.

"Ми, очевидно, не хочемо, щоб хтось заволодів ним, крім нас", - сказав Кірбі, але не уточнив, яких саме заходів було вжито.

Він додав, що США не сприймають заперечення Росією своєї провини за інцидент.

"Люди повинні сприймати все, що росіяни говорять про те, що вони роблять в Україні та навколо неї, з великою недовірою", - зазначив Кірбі та назвав дії РФ "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними".