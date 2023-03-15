США вжили заходів, аби збитий над Чорним морем дрон не потрапив у чужі руки, - Білий дім
У Білому домі заявили, що Сполучені Штати вжили заходів, аби збитий над Чорним морем американський безпілотник MQ-9 Reaper не потрапив у ворожі руки
Про це розповів координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки та оборони Джон Кірбі, повідомляє CNN.
За його словами США вжили заходів для того, аби безпілотник MQ-9 Reaper, який впав після того, як його зачепив російський Су-27 над Чорним морем, не потрапив у чужі руки.
"Ми, очевидно, не хочемо, щоб хтось заволодів ним, крім нас", - сказав Кірбі, але не уточнив, яких саме заходів було вжито.
Він додав, що США не сприймають заперечення Росією своєї провини за інцидент.
"Люди повинні сприймати все, що росіяни говорять про те, що вони роблять в Україні та навколо неї, з великою недовірою", - зазначив Кірбі та назвав дії РФ "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними".
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Згодом Пентагон заявив, що винищувач РФ зазнав пошкоджень, а дрон не потрапив в руки Росії. Міноборони РФ ж заявляє, що не стріляло по безпілотнику і він рухався у напрямку Криму.
- 15 березня посол РФ у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
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