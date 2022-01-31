США закликали КНДР до переговорів після першого за п'ять років запуску ракети Hwasong-12

Про це повідомляє Reuters.



У понеділок, 31 січня, КНДР підтвердила запуск балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12. Також Пхеньян поширив фото, зроблені з ракети, коли вона знаходилася в космосі.



Це сьоме випробування, проведене Північною Кореєю цього місяця, і перший з 2017 року запуск ядерної ракети такого розміру.



5 та 11 січня Північна Корея заявляла про успішне випробування гіперзвукової ракети.

12 січня адміністрація Байдена ввела перші санкції проти Північної Кореї, оскільки з початку осені 2021 року країна провела шість запусків балістичних ракет, кожен з яких порушував резолюції Ради Безпеки ООН.

14 січня Північна Корея запустила нову ракету в бік Японського моря, за припущенням берегової охорони Японії, це був балістичний снаряд. 18, 25 та 27 січня КНДР запустила ще по дві ракети.

Видання зазначає, що саме ракетою Hwasong-12 КНДР колись погрожувала вразити територію США на Гуамі.Вашингтон занепокоєний, що посилення ракетних випробувань Північною Кореєю може стати попередником поновлення випробувань ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). США закликали Пхеньян приєднатися до прямих переговорів."Справа не в тому, що вони зробили вчора, проблема загалом у великій кількості випробувань ракет цього місяця", - заявив американський високопосадовець.КНДР заявила, що відкрита для дипломатії, але ініціатива Вашингтона підривається його підтримкою санкцій і спільних військових навчань і нарощування озброєнь у Південній Кореї та регіоні. Після того, як у 2019 році попередні переговори між країнами зайшли в глухий кут, Кім Чен Ин заявляв, що його більше не зв’язує мораторій на нові запуски ракет.