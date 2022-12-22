США запровадили проти РФ нові санкції

Список десяти підсанкційних фірм оприлюднив Мінфін США.

До списку потрапили такі компанії:

концерн "Морінформсистема-Агат";

центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей";

акумуляторна компанія "Ригель";

центральний НДІ суднового машинобудування;

концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора";

концерн "ЦНДІ "Електроприбор";

АТ "Обухівське";

АТ "Морські навігаційні системи";

інститут океанології РАН ім. Ширшова;

ТОВ "Компанія Технополь".

Раніше, 1 грудня, стало відомо, що країни Євросоюзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в $60 за барель. 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Євросоюзу.

16 грудня ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

За даними видання Bloomberg, посилення санкцій на російську нафту обвалило її експорт уже в перший тиждень на 54%.

США запровадили нові санкції проти ПВК Вагнера.

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