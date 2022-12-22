США запровадили проти РФ нові санкції
У четвер, 22 грудня, США оголосили про запровадження санкцій проти низки російських компаній
Список десяти підсанкційних фірм оприлюднив Мінфін США.
До списку потрапили такі компанії:
- концерн "Морінформсистема-Агат";
- центральний НДІ конструкційних матеріалів "Прометей";
- акумуляторна компанія "Ригель";
- центральний НДІ суднового машинобудування;
- концерн "Науково-виробниче об'єднання "Аврора";
- концерн "ЦНДІ "Електроприбор";
- АТ "Обухівське";
- АТ "Морські навігаційні системи";
- інститут океанології РАН ім. Ширшова;
- ТОВ "Компанія Технополь".
Раніше, 1 грудня, стало відомо, що країни Євросоюзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в $60 за барель. 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Євросоюзу.
16 грудня ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
За даними видання Bloomberg, посилення санкцій на російську нафту обвалило її експорт уже в перший тиждень на 54%.
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