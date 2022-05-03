США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів, - Квін про вимкнення з Т2 Еспресо, П'ятого та Прямого каналів
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін прокоментувала вимкнення з цифрового етеру каналів "Еспресо", Прямого та 5 каналу
Про це вона заявила у інтерв'ю Радіо Свобода.
Квін відповіла на питання: чи влада обмежує свободу слова в Україні, вимкнувши з цифрового мовлення "Еспресо", Прямий та 5 канал.
"Я лише можу сказати, що США завжди підтримували плюралізм незалежних голосів. Ми вважаємо, що це наріжний камінь сильної демократії. І ми закликаємо усі держави забезпечувати можливість великому масиву різноманітних голосів бути почутими", - зазначила тимасова повірена США.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрової мережі Т2. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
- На сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"
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