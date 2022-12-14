Перспектива появи ЗРК Patriot в Україні

Після кількох місяців російських ракетних і безпілотних атак на міста, енергомережу та цивільну інфраструктуру нашої держави, США таки зважилися передати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Зараз адміністрація президента США завершує підготовку плану такої передачі, який має бути узгоджений з Пентагоном з урахуванням низки нюансів. Про це вже повідомили американські видання. Також було заявлено, що вирішено питання і про навчання майбутніх українських операторів цього озброєння на базі армії США у Німеччині.

Кількість ЗРК Patriot, які можуть бути передані Україні, не оголошується. Хоча сьогодні агенція Associated Press повідомила, що для початку йдеться про один комплекс Patriot, середня вартість якого становить десь $1 млрд.

Виробляє систему Patriot компанія Raytheon з темпом приблизно один ЗРК на місяць, а у запасі американської армії зараз є аж 480 таких комплексів. Тож поки невідомо, звідки буде цей ЗРК передаватися Україні, або з запасів армії, або будемо чекати на виготовлення. І це один з тих нюансів, які має узгодити Пентагон на запит адміністрації, так само як і заходи логістичного забезпечення та процедуру навчання українських військових.

Нагадаю, що ЗРК Patriot, який вже тривалий час перебуває у переліку потреб ЗСУ, має дві головні особливості у порівнянні з тим, що сьогодні є в арсеналі нашої ППО. Перша особливість — можливість знищення балістичних ракет, дальністю 60 км. А це означає, що Patriot є одним з небагатьох серійних комплексів протиракетної оборони. Друга особливість — можливості цього ЗРК знищувати й аеродинамічні ворожі цілі. Тобто мається на увазі й літаки, і крилаті ракети на відстані аж до 160 км. Саме це і зробить його найбільш далекобійним засобом ППО у складі нашої системи захисту від ворожих атак.

Ракетна система Patriot має оборонний характер, тому вона не викликає в адміністрації Байдена застережень, як з системами ATACMS чи з ударними безпілотними комплексами Grey Eagle. Ми сподіваємось, що цей процес буде реалізовано у найближчий перспективі. Таким є загальне тло цієї історії з ЗРК Patriot для України.

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ, зазначив, що інформація про Patriot - це приємні новини для кожного українця. Ці системи розглядалися раніше і є візія Повітряних сил до 2035 року, де включно з системами Patriot передбачалося переоснащення Повітряних сил. Омріяне створення української вітчизняної системи ППО у найближчий перспективі навряд чи вдасться, тому що на це потрібні роки та багато грошей.

Іншого виходу для української ППО немає, як переозброюватися на натівські зразки озброєнь, у тому числі йде мова і про систему ППО сухопутних військ. Також ППО піхоти буде озброюватися західними зразками. NASAMS, IRIS-T та Patriot могли б стати основою ППО і разом з ППО сухопутних військ ешелонованою ППО у майбутньому. Перші кроки вже зроблено, NASAMS та IRIS-T впевнено воюють, і хотілося доповнити їх ще системами Patriot. А поки інформація у нас на рівні ЗМІ зі своїми джерелами у США, але сподіваюсь, що будуть і офіційні заяви найближчим часом. За кордоном зараз навчаються підрозділи від сухопутних військ на комплексах, які нам вже передані. Так само знаємо про підготовку і фахівців для Повітряних сил. Однак, поки про Patriot мова не йде.

Ефективність ППО проти іранських дронів

Сьогодні ППО продемонструвала у черговий раз високу ефективність у боротьбі з іранськими дронами.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ зауважив, що противник робить усе під кальку. Випускає дрони вже третій раз зі східної частини Азовського моря, з Краснодарського краю, і щоразу вони міняють свої цілі. Цього разу було атаковано центральний регіон України, зокрема Київщина. Атакують вночі, щоб унеможливити візуальну прив‘язку до цілі та залучити потужне озброєння, як зенітні ракети. 13 БПЛА було збито.

Росіяни атакують, ніякі морози не заважають виконувати завдання цим баражуючим боєприпасам. Мова йде тільки про нельотну погоду, коли може бути зледеніння чи шквальний вітер. Також невідомо, чи це стара партія, чи вже з нової партії. Завдання Повітряних сил та Сил оборони знищувати ці повітряні цілі.

Для знищення Shahed 136 залучаються мобільні групи, ЗРК та інші засоби. Працюємо по ворожих БПЛА з землі, тому що надзвичайно важко збивати тими винищувачами, які у нас є. Треба бачити ціль та підсвічувати її. Саме тому нам потрібні сучасні винищувачі, які мають потужне радіолокаційне обладнання, прицільні комплекси та потужне озброєння. Тому, очікуємо винищувачі, щоб посилити авіацію Повітряних сил.