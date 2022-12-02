Таку думку висловив ексзаступник генсека НАТО та колишній посол США в Росії Александер Вершбоу у коментарі Укрінформу.

"Думаю, зараз настав час для США переглянути деякі рішення щодо надання Україні певних видів озброєння, які могли б звузити можливості РФ використовувати території, близькі до лінії розмежування, в тому числі Крим, для ударів по інфраструктурі без побоювань отримати відповідь", - зазначив колишній високопоставлений дипломат.

Мовиться безпосередньо про далекобійні балістичні ракети ATACMS, що здатні бити по вогневих засобах росіян. Зокрема тих, що здійснюють обстріли енергетичної інфраструктури України.

За словами Вершбоу, країни Заходу мають чинити тиск на Росію та допомогти Україні зберегти ініціативу, щоб не дозволити військам РФ відновити свій потенціал.

"Підтримання військового тиску (на Росію, – ред.) з перемогою як чіткою ціллю не може бути чимось розпливчастим. Метою має стати перемога України", - наголосив колишній заступник генсека НАТО.

1 листопада Німеччина повідомила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли сім зенітних самохідних установок Gepard.

Італійська влада в четвер, 1 грудня, ухвалила рішення щодо надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.

Канцлер ФРН також заявив, що збройні сили Німеччини збільшать свою присутність у східних країнах НАТО, також країна прагне посилити захист територій країн-членів Альянсу.

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