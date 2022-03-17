Столиця укріплена дуже добре, – боєць ТрО Києва Петро Кузик

"Перемога попереду, однак вона буде важкою – це треба тверезо оцінювати. Росія має ще ресурси, має резервні частини. Наші силовики працюють дуже якісно. Перемога стовідсотково буде, але треба тверезо розраховувати ресурси. Це все може тривати від місяця, декількох місяців до року", – сказав він в етері Espreso.TV.



Читайте також: Я бачу неминучість України бути в НАТО, – нардепка Климпуш-Цинцадзе



Кузик зауважив: "Комендантська година закінчилась, Київ укріплений дуже добре, всі на позиціях, працюють дуже якісно".



Читайте також: Дальність ураження до 200 км, точність до 100%: яку зброю отримає Україна, – військовий експерт

Також боєць наголосив: "Сумнівно, що можуть проникнути групи ДРГ – це мають бути хіба що смертники. Вони усвідомлюють, що в Києві неможливі такі провокації, їх знищать просто за 5 хвилин".

Читайте також: Тепер окупанти, які потрапляють в полон, тремтять, – боєць ТрО, депутат Харківської міськради



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb