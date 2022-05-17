Столтенбергу 18 травня передадуть заявки на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 18 травня зустрінеться з послами Фінляндії та Швеції при організації, які передадуть йому заявки на вступ до Альянсу
Про це повідомила пресслужба НАТО у вівторок ввечері, пише ЄП.
Столтенберг зустрінеться з послом Фінляндії при НАТО Клаусом Корхоненом і послом Швеції при НАТО Акселем Вернхоффом о 9:00 за Києвом
Зустріч, під час якої, посли передадуть заявки, транслюватиметься на сайті Альянсу.
17 травня міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції підписали листи до Столтенберга щодо бажання країн стати членами НАТО.
- 15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.
- 16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.
- 17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до Альянсу.
- Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що 18 травня Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО.
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