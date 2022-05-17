Столтенбергу 18 травня передадуть заявки на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це повідомила пресслужба НАТО у вівторок ввечері, пише ЄП.

Столтенберг зустрінеться з послом Фінляндії при НАТО Клаусом Корхоненом і послом Швеції при НАТО Акселем Вернхоффом о 9:00 за Києвом

Зустріч, під час якої, посли передадуть заявки, транслюватиметься на сайті Альянсу.

17 травня міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції підписали листи до Столтенберга щодо бажання країн стати членами НАТО.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

16 травня офіційно стало відомо, що Швеція подасть заявку на членство у НАТО.

17 травня парламент Фінляндії підтримав вступ до Альянсу.

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що 18 травня Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до НАТО.