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Столтенбергу 18 травня передадуть заявки на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

17 травня, 2022 вiвторок
22:49
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 18 травня зустрінеться з послами Фінляндії та Швеції при організації, які передадуть йому заявки на вступ до Альянсу

Про це повідомила пресслужба НАТО у вівторок ввечері, пише ЄП.

Столтенберг зустрінеться з послом Фінляндії при НАТО Клаусом Корхоненом і послом Швеції при НАТО Акселем Вернхоффом о 9:00 за Києвом

Зустріч, під час якої, посли передадуть заявки, транслюватиметься на сайті Альянсу.

17 травня міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції підписали листи до Столтенберга щодо  бажання країн стати членами НАТО.

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Швеція
Фінляндія
війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
вступ до НАТО
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