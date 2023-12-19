Сторінку першої леді Бразилії в соцмережі Х зламали, вона обіцяє подати до суду

Про це повідомляє Reuters.

Ймовірний хакер увійшов до акаунту першої леді 11 грудня і розмістив кілька повідомлень, серед яких були образи на адресу першої леді та президента Луїса Інасіо Лули да Сілви, а також сексистські образи.

"Я все ще не знаю, де мені доведеться судитися з ними - в США чи в Бразилії, але я подам на них до суду", - заявила вона.

Да Сільва також закликала Бразилію регулювати соціальні медіаплатформи, заявивши, що вони повинні нести відповідальність за дії своїх користувачів.

Президент погодився з тим, що регулювання соціальних мереж необхідне на глобальному рівні, але висловив занепокоєння щодо складності цього питання.

"Це виклик - знати, як ми могли б впоратися з цим, не запроваджуючи цензуру, - сказав лідер країни. - Я знаю, що Європейський Союз вже вжив певних заходів. Нам доведеться дуже уважно стежити за тим, що роблять Сполучені Штати, що робить Китай".