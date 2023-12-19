Сторінку першої леді Бразилії в соцмережі Х зламали, вона обіцяє подати до суду
У вівторок, 19 грудня, перша леді Бразилії Розангела да Сілва заявила, що подасть до суду на соціальну мережу X після того, як минулого тижня її акаунт був зламаний
Про це повідомляє Reuters.
Ймовірний хакер увійшов до акаунту першої леді 11 грудня і розмістив кілька повідомлень, серед яких були образи на адресу першої леді та президента Луїса Інасіо Лули да Сілви, а також сексистські образи.
"Я все ще не знаю, де мені доведеться судитися з ними - в США чи в Бразилії, але я подам на них до суду", - заявила вона.
Да Сільва також закликала Бразилію регулювати соціальні медіаплатформи, заявивши, що вони повинні нести відповідальність за дії своїх користувачів.
Президент погодився з тим, що регулювання соціальних мереж необхідне на глобальному рівні, але висловив занепокоєння щодо складності цього питання.
"Це виклик - знати, як ми могли б впоратися з цим, не запроваджуючи цензуру, - сказав лідер країни. - Я знаю, що Європейський Союз вже вжив певних заходів. Нам доведеться дуже уважно стежити за тим, що роблять Сполучені Штати, що робить Китай".
- Платформа Х може втратити $75 млн доходу від реклами до кінця 2023 року, оскільки десятки великих брендів призупинили свої маркетингові кампанії після висловлювань Маска.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.79
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе