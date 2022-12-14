Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Є кілька різних рівнів та інструментів для вирішення різних завдань з притягненням Росії до відповідальності. На національному рівні потрібно проводити розслідування щодо злочинів Російської Федерації на території України. Міжнародна спільнота ж повинна надавати всіляку підтримку таким розслідуванням. Це називається гібридним механізмом. Тобто національне українське правосуддя з залученням підтримки міжнародної спільноти", - пояснив Ліхачов.

Експерт наголосив, що розслідування Міжнародного кримінального суду повинно стати не єдиним механізмом для покарання РФ за воєнні злочини.

"Міжнародний кримінальний суд розглядає воєнні злочини росіян, які були скоєні на території України. Безперечно це є перспективним механізмом для покарання РФ, проте він має певні обмеження. Зокрема, з досвіду відомо, що Міжнародний кримінальний суд має на меті притягнути до відповідальності певну кількість топ злочинців. Тому зараз важливо запустити ще один механізм. Створення механізму трибуналу за злочини агресії РФ проти України, що стане прецедентом у світовій історії", - додав він.

Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.

Франція працює над створенням спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.

Крім того, в Організації об'єднаних націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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