Створювати наш форпост на Зміїному ще зарано, — речниця ОК Південь

Про це у коментарі CNN заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Гуменюк повідомила, що острів досі охоплений сильним димом, оскільки на ньому тривають вибухи. Попри те, що українські військові бачили, як російські війська евакуйовувалися за допомогою швидкісних катерів, речниця сказала, що потрібно провести розслідування можливих "залишених інструментів для диверсій", перш ніж повернутися на Зміїний.

"Наші сили ще не висадилися на острові, — додала вона, уточнивши, що не ясно, чи російські війська відступили повністю. - Ми не можемо стверджувати, що вони всі вийшли. Але ми сподіваємося, що їм вистачило розуму це зробити".

"Ми повинні стежити за поведінкою їхнього корабельного угруповання та використанням інших сил. Формувати форпост на острові Зміїний нам ще рано. Треба закінчити вивчення результатів військової операції", - наголосила Наталія Гуменюк.

30 червня президент України Володимир Зеленський сказав, що звільнення острова Зміїного значно обмежить дії окупантів.

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та вразила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

29 червня Українські сили продовжували військову операцію на острові Зміїному.

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного.

Також аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові.

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