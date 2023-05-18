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Суд у Фінляндії дозволив конфіскувати активи олігарха з РФ Ротенберга на €323 тис.

18 травня, 2023 четвер
05:42
Економіка Путін та Аркадій Ротенберг

Апеляційний суд міста Гельсінки в середу визнав законною конфіскацію коштів російського олігарха Аркадія Ротенберга в сумі €323 тис., скасувавши рішення районного суду, який раніше наклав заборону на відповідні дії виконавчої служби

Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat.

Справа стосувалася купівлі фінською компанією добрив у дубайської компанії Agricultural Minerals DMCC.

У жовтні 2021 року кооперативний банк зупинив виплату €323 000 за добрива, а служба судових виконавців наклала арешт на ці кошти.

Причиною стало те, що, на думку відомства, прямий чи опосередкований доступ до цих коштів мав Ротенберг.

У районному суді виконавче рішення було скасовано, але Апеляційний суд зайняв іншу позицію.

Міністерство закордонних справ, яке подало апеляцію на рішення суду першої інстанції, надало безліч відповідних доказів, включаючи журналістські розслідування та річний звіт підрозділу фінансової розвідки Естонії.

Апеляційний суд установив, що дубайська компанія насправді діяла від імені російського АТ "Минудобрения", підконтрольного Ротенбергу.

Аркадій Ротенберг – власник фінської хокейної команди "Йокерейден" і хокейної арени "Хартвалл Арена" – є братом Бориса Ротенберга. Обидва розбагатіли завдяки своїм зв’язкам з Путіним.

Аркадій Ротенберг був внесений до санкційного списку ЄС ще у 2014 році.

Станом на кінець квітня 1 710 фізичних та юридичних осіб у Фінляндії потрапили під дію санкцій, оголошених через російську війну проти України. Активи на суму близько 244 млн євро заморожені.

  • Нагадаємо, на початку травня Зеленський перебував з візитом у Фінляндії, де обговорив посилення підтримки напередодні контрнаступу.
Фінляндія
санкції проти Росії
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