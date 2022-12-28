Суд у Швейцарії тимчасово зупинив банкрутство оператора "Північного потоку-2"

Про це повідомляє видання Tagesschau.

Стало відомо, що кантональний суд у швейцарському Цугу надав мораторій на реструктуризацію боргу на шість місяців до 10 липня 2023 року.

Протягом цього часу кредитори не зможуть стягувати кошти. Про такий захід клопотала призначена судом довірена особа Nord Stream 2 AG - компанія Transliq.

Мораторій на реструктуризацію боргу, як правило, надається, якщо операційні витрати компанії покриваються і є перспективи реструктуризації або домовленості з кредиторами.

Зокрема повідомляється, що близько 40 співробітників все ще працюють над технічними та адміністративними завданнями на "Північному потоці-2". Витрати покриває "Газпром".

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи.

29 жовтня російське міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".

На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру.

18 листопада Служба безпеки Швеції заявила, що на "Північних потоках" знайдено залишки вибухівки поруч із газогонами, що свідчить про диверсію.

27 грудня компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб.

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