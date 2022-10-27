Про це повідомили на сайті британського уряду.

"Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем’єр-міністр Великої Британії та канцлер Німеччини погодилися з необхідністю подальшої підтримки Україну, а також продовженням тиску на Путіна за допомогою жорстких санкцій", – зазначено в повідомленні.

Окрім ситуації в Україні, Сунак і Шольц також обговорили можливості розвитку тіснішої співпраці між Великою Британією та Європейським Союзом, зокрема на тлі спільних викликів, як-от Росія та глобальна енергетична безпека.

20 жовтня попередня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про відставку з посади.

24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак. А вже 25 жовтня король Великої Британії Чарльз IIІ прийняв відставку Ліз Трасс і доручив Сунаку сформувати новий уряд.

Президент України став першим, кому Ріші Сунак зателефонував на новій посаді 25 жовтня. Зеленський запросив новообраного британського прем'єра відвідати Україну. Перед тим він привітав Ріші Сунака з призначенням та побажав йому "успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом".

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