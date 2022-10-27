Сунак і Шольц погодилися надалі підтримувати Україну та зберігати санкційний тиск на РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 27 жовтня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем
Про це повідомили на сайті британського уряду.
"Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем’єр-міністр Великої Британії та канцлер Німеччини погодилися з необхідністю подальшої підтримки Україну, а також продовженням тиску на Путіна за допомогою жорстких санкцій", – зазначено в повідомленні.
Окрім ситуації в Україні, Сунак і Шольц також обговорили можливості розвитку тіснішої співпраці між Великою Британією та Європейським Союзом, зокрема на тлі спільних викликів, як-от Росія та глобальна енергетична безпека.
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20 жовтня попередня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про відставку з посади.
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24 жовтня стало відомо, що новим прем'єром стане Ріші Сунак. А вже 25 жовтня король Великої Британії Чарльз IIІ прийняв відставку Ліз Трасс і доручив Сунаку сформувати новий уряд.
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Президент України став першим, кому Ріші Сунак зателефонував на новій посаді 25 жовтня. Зеленський запросив новообраного британського прем'єра відвідати Україну. Перед тим він привітав Ріші Сунака з призначенням та побажав йому "успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом".
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