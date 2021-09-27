Суркіс розкритикував роботу тренера збірної України Петракова

Про це Суркіс повідомив в етері програми "Великий футбол".



За словами Суркіса, збірна України провалила відбір на ЧС-2022, а Олександру Петракову бракує тренерської мудрості.



"Вважаю, що провальний відбір на ЧС. Так, з Францією зіграли добре, але втратили свої очки в інших матчах. А потім звинувачують гравців "Динамо". Не викликайте їх в збірну тоді. Такого за Шевченка не було. Якщо не готовий гравець, то не включайте в заявку. Це мудрість тренера. Не потрібно виносити це на публіку. Сьогодні образили Караваєва, а завтра іншого гравця. Малиновський, я вважаю, провідний футболіст. Потрібно домовлятися з ним", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.

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