Суркіс спрогнозував, коли вирішиться доля "Динамо" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє "Чемпіон".



За словами Суркіса, саме у двох матчах з "Барселоною" буде визначена подальша доля "Динамо" у єврокубках.



"Що стосується поразки від "Баварії", то немає непереможних команд. "Баварія" програла в цьому турі чемпіонату. А скоро нас чекають матчі з "Барселоною", де, я думаю, взагалі все вирішиться в нинішніх єврокубках для нас. Будемо ми в Лізі чемпіонів грати далі або в Лізі Європи. Або взагалі вилетимо", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.



У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.



Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.



У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.

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