Суркіс спрогнозував, коли вирішиться доля "Динамо" у Лізі чемпіонів
Президент "Динамо" Ігор Суркіс спрогнозував, коли вирішиться доля київського клубу у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє "Чемпіон".
За словами Суркіса, саме у двох матчах з "Барселоною" буде визначена подальша доля "Динамо" у єврокубках.
"Що стосується поразки від "Баварії", то немає непереможних команд. "Баварія" програла в цьому турі чемпіонату. А скоро нас чекають матчі з "Барселоною", де, я думаю, взагалі все вирішиться в нинішніх єврокубках для нас. Будемо ми в Лізі чемпіонів грати далі або в Лізі Європи. Або взагалі вилетимо", - сказав президент "Динамо" Ігор Суркіс.
У 2-му турі ЛЧ "Динамо" програло "Баварії" 0:5 та з 1 очком займає третє місце в групі E. Мюнхенці мають 6 пунктів та очолюють турнірну таблицю.
Португальська "Бенфіка", яка у 2-му турі переграла у Лісабоні іспанську "Барселону" 3:0, з 4 балами друга. Каталонці не мають жодного очка та йдуть останніми.
У 3-му турі, 20 жовтня, "Динамо" зіграє у гостях проти "Барселони". На "Баварію" чекає зустріч з "Бенфікою" Романа Яремчука.
- Нагадаємо, 29 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилося з рахунком 0:5 мюнхенській "Баварії.
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