100 грн за пляшку води: скільки коштує хасидам святкування Рош га-Шана в Умані
Паломники з різних країн прибувають до Умані на святкування Рош га-Шана. Цьогоріч лише пляшка води у хасидському кварталі обходиться паломникам у 100 гривень
Про це повідомляє Суспільне.
Про ціни на продукти
Як розповів кореспондентам продавець Андрій Жученко, паломники купують багато свіжих овочів та фруктів.
"Банани коштують 160 гривень, картопля – 80 гривень. Так само цибуля, морква", - зазначив він.
Пан Андрій додав, що часник продають по 350 гривень. Перець чилі – по 600 гривень за кілограм. Але найбільш популярна – питна вода. Пляшка у хасидському кварталі коштує 100 гривень.
Для тих, хто не може собі усе це дозволити, працюють безоплатні їдальні. Їжу там готують кошерну – окремо м'ясо, окремо молочні продукти, розповів працівник одного з харчоблоків Яков.
"Тут перевіряють якість їжі, щоб вона була не протермінована, чиста. Зелень перевірили, чи немає там комах. І лише після цього вона потрапить на стіл, де люди її нарізають і готують", - пояснив він.
Медицина для паломників
Безоплатно паломникам надають також медичну допомогу, розповів лікар Урі Морозовський. Він до Умані на Рош га-Шана приїздить п'ятнадцятий рік поспіль. За його словами, щодня за меддопомогою звертаються близько трьох сотень пацієнтів.
"Я завжди мріяв молитися і жити в Єрусалимі поруч зі стіною плачу. Але так вийшло, що мене попросили трішки допомогти й ось я вже багато років сюди приїжджаю, аби допомагати людям", - поділився чоловік.
Житло та сувеніри
Не вперше в Умані паломник Моше. Якщо раніше приїздив молитися, то нині тут також заробляє. Продає вітрячки із зображенням їхнього наставника. Один коштує 50 доларів, це - 2100 гривень.
"Ми дуже любимо рабі Нахмана. 50 тисяч людей приїжджають сюди щороку. А ці вітряки ми продаємо, це хасидам", - пояснив Моше.
Сувенір на подарунок дружині придбав паломник Ме. Для нього це не дорого, як і все, що тут продають. Ме розповів, що житло орендує: живе у кімнаті на шестеро людей. Платить чотири тисячі гривень за добу.
У попиті у переддень свята кіпи – традиційні головні убори хасидів. Одна така коштує 420 гривень, розповів Натан. З Суспільним спілкувався з дозволу тата, який займається цим бізнесом.
"Це кіпа рабі Нахмана. В Ізраїлі вона дорого коштує. Тут теж. Але в Умані вони кращі", - пояснив Натан.
Скільки паломників вже прибули до Умані?
У переддень юдейського Нового року, за словами виконавчої директорки благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірини Рибницької, до Умані прибули 30 тисяч паломників. Ще 12 тисяч – у дорозі.
Речниця ГУНП області Зоя Вовк відмітила, що безпекова ситуація у районі паломництва контрольована. Значних порушень правоохоронці не фіксували.
Читайте також: Рош га-Шана – початок нового циклу: як євреї відзначають старт 5786 року та чому їдуть в Умань
- З 15 вересня в Умані діють посилені заходи безпеки і "сухий закон" у зв'язку із прибуттям прочан-юдеїв на місце поховання цадика Нахмана.
- Загалом цьогоріч до Умані планують приїхати близько 35 тисяч паломників-хасидів із різних країн.
- Станом на 19 вересня на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло понад 20 тисяч паломників.
